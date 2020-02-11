Trấn Thành tụ họp cùng hội bạn thân mừng sinh nhật, nhưng gây chú ý nhất là sự vắng mặt khó hiểu của Hari Won

Hậu trường 11/02/2020 11:34

Mới đây, MC Trấn Thành đã cùng hội bạn thân Vbiz tổ chức một bữa tiệc thân mật để mừng sinh nhật tuổi 33.

Tối qua (10/2), MC Trấn Thành đã tổ chức tiệc sinh nhật muộn cùng hội bạn thân và dàn diễn viên trong phim “Bố già” như: Nghệ sĩ Ngọc Giàu, Lê Giang, diễn viên Kim Thư, Trịnh Thăng Bình, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương…

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lê Giang đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Sinh nhật nữa nè”.

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Nam diễn viên hài kiêm MC nổi tiếng Trấn Thành hạnh phúc bên những người bạn thân thiết – Ảnh: Internet

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Mọi người rủ nhau diện tông trắng trẻ trung – Ảnh: FB

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Dàn diễn viên ‘Bố già’ tạo dáng khó đỡ - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ nhận ra sự vắng mặt của bà xã Trấn Thành. Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu vì từ trước đến nay, Hari Won luôn sánh đôi cùng ông xã trong các buổi tiệc, tụ họp với bạn bè thân thiết.

Ngay sau đó, người hâm mộ đã nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân Hari Won vắng mặt trong bữa tiệc mừng sinh nhật ông xã. Theo đó, giọng ca “Anh cứ đi đi” vẫn đang ở Hàn Quốc để hoàn thành lịch trình tại đây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau chuyến du lịch, chỉ có Trấn Thành và hội bạn thân trở về Việt Nam.  

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Hari Won phải ở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc nên không thể về Việt Nam dự sinh nhật ông xã – Ảnh: FB

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Cách đây không lâu, Hari Won và ông xã đã cùng đón sinh nhật tại Hàn - Ảnh: FB

Trước đó, vợ chồng Trấn Thành đã cùng đón tuổi mới ở Hàn Quốc và chiêu đãi fan với những bức ảnh “ngọt như mía lùi”.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Lê Giang

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