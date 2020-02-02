Gần 4 năm cưới, MC Trấn Thành nói thật lý do chưa muốn có con với Hari Won

MC Trấn Thành thẳng thắn cho biết bản thân vẫn chưa sẵn sàng có con sau hơn 3 năm kết hôn. Vì anh còn nhiều dự định và hoài bão chưa thực hiện được.

Kết hôn vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Hari Won vẫn đang là đôi vợ chồng được khán giả yêu thích và mến mộ. Sau hơn 3 năm sống chung, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ vẫn luôn "son" và nhiều thú vị. Thế nhưng đến hiện tại, MC Trấn Thành và vợ vẫn khá im lặng khi được hỏi về chuyện sinh con, mặc kệ người hâm mộ mong đợi.

Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trước đám đông - Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn dịp đầu năm mới, nam MC đã giải đáp hết những thắc mắc của công chúng về vấn đề này.

Anh chia sẻ: "Tôi là người tình cảm, tôi biết nếu con tôi ra đời, tôi sẽ dành hết thời gian cho nó. Nhưng hiện nay còn quá nhiều hoài bão tôi phải thực hiện trong cuộc đời, nói tôi ích kỷ cũng được, thực dụng cũng được, hay biết suy nghĩ cũng được, nhưng tôi thấy mình chưa sẵn sàng. Khi con tôi ra đời, tôi sẽ phải đón nhận nó bằng cả sự chuẩn bị chu đáo nhất, tử tế nhất. Đừng sinh nó ra chỉ vì mình thích!”.

Trấn Thành cho biết vẫn chưa muốn có con sau hơn 3 năm kết hôn vì sự nghiệp - Ảnh: Internet

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, anh cho biết cuộc sống hôn nhân của mình cũng có áp lực, đôi khi gây gổ nhau như những cặp vợ chồng khác.

Hiện tại, đông đảo người hâm mộ vẫn đang mong đợi "tin vui" từ cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Vbiz này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-4-nam-cuoi-mc-tran-thanh-noi-that-ly-do-chua-muon-co-con-voi-hari-won-349928.html