Tình cũ Trấn Thành - Mai Hồ liên tục khoe ảnh con gái nhưng quý tử thì lại giấu tiệt, nguyên nhân khiến ai cũng bật cười

Hậu trường 19/12/2019 17:09

Mới đây, trên trang cá nhân, tình cũ Trấn Thành – nữ diễn viên Mai Hồ vừa tiết lộ nguyên nhân về việc hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con trai riêng.

Trong chuyến về Việt Nam vừa qua, tình cũ Trấn Thành – người đẹp Mai Hồ đã đăng tải loạt ảnh con gái Mai Vi và chồng điển trai lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Nàng cùng cả nhà đã về VN và nàng cũng quậy nhất chuyến bay. Bay thì thức quậy phá chạy lăng xăng cả chuyến bay cho đến khi máy bay đang hạ cánh thì lăn ra ngủ”.

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Bài đăng của Mai Hồ - Ảnh: FB

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Mai Vi khá hiếu động - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, con gái Mai Hồ vô cùng đáng yêu và hiếu động. Bên cạnh đó, Mai Vi được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả ba lẫn mẹ.

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, một vài người hâm mộ thắc mắc về nguyên nhân Mai Hồ không chia sẻ hình ảnh của con trai riêng thì được cô tiết lộ: “Chàng ta đang phải giảm cân nên ít cho lộ diện”. Bên cạnh đó, Mai Hồ cũng cho biết cô sẽ về Việt Nam sinh sống sau hơn 1 năm định cư bên Đức.

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Mai Hồ nói về nguyên nhân không chia sẻ về con trai riêng - Ảnh: FB
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Hình ảnh hiếm hoi của con trai Mai Hồ - Ảnh: FB
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Mai Hồ hạnh phúc bên chồng trẻ - Ảnh: FB

Từ sau khi chia tay Trấn Thành, Mai Hồ gần như rút khỏi showbiz. Cô kết hôn cùng ông xã Việt kiều kém 4 tuổi và sang nước ngoài định cư. Tránh xa thị phi của làng giải trí, Mai Hồ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Tình cũ Trấn Thành – Mai Hồ khoe ảnh con gái cực đáng yêu, dân mạng dự đoán là mỹ nhân tương lai

Tình cũ Trấn Thành – Mai Hồ khoe ảnh con gái cực đáng yêu, dân mạng dự đoán là mỹ nhân tương lai

Loạt ảnh của con gái nữ diễn viên Mai Hồ được chia sẻ trên trang cá nhân đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Trấn Thành Mai Hồ sao Việt

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