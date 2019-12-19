Tình cũ Trấn Thành - Mai Hồ liên tục khoe ảnh con gái nhưng quý tử thì lại giấu tiệt, nguyên nhân khiến ai cũng bật cười

Trong chuyến về Việt Nam vừa qua, tình cũ Trấn Thành – người đẹp Mai Hồ đã đăng tải loạt ảnh con gái Mai Vi và chồng điển trai lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Nàng cùng cả nhà đã về VN và nàng cũng quậy nhất chuyến bay. Bay thì thức quậy phá chạy lăng xăng cả chuyến bay cho đến khi máy bay đang hạ cánh thì lăn ra ngủ”.

Mai Vi khá hiếu động - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, con gái Mai Hồ vô cùng đáng yêu và hiếu động. Bên cạnh đó, Mai Vi được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả ba lẫn mẹ.

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, một vài người hâm mộ thắc mắc về nguyên nhân Mai Hồ không chia sẻ hình ảnh của con trai riêng thì được cô tiết lộ: “Chàng ta đang phải giảm cân nên ít cho lộ diện”. Bên cạnh đó, Mai Hồ cũng cho biết cô sẽ về Việt Nam sinh sống sau hơn 1 năm định cư bên Đức.