Hiếm lắm Nguyệt Ánh mới tung loạt ảnh 'tình bể bình' bên chồng Ấn Độ, khoe con trai kháu khỉnh

Hậu trường 19/12/2019 16:03

Diễn viên Nguyệt Ánh nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi tung bộ ảnh gia đình đủ 3 thành viên nhân dịp Giáng sinh.

Diễn viên Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Cổng mặt trời, Dốc tình, Miền đất phúc, Dòng sông huynh đệ... Thế nhưng những năm gần đây, cô ít xuất hiện trước công chúng mà dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Đặc biệt, sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng, mỹ nhân sinh năm 1984 sống khép kín hơn. Cô rất hiếm khi chia sẻ với mọi người về cuộc sống đời tư. Bởi vậy, những thông tin mới liên quan đến Nguyệt Ánh nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

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Cuộc sống bình yên của Nguyệt Ánh ở tuổi 35 - Ảnh: FB

Mới đây, Nguyệt Ánh bất ngờ đăng tải loạt ảnh gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi diễn viên phim "Cổng mặt trời" đăng ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình. Trước đó, cô vẫn chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con nhưng thường không có sự xuất hiện của ông xã Ấn Độ.

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Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của nữ diễn viên bên chồng con - Ảnh: FB
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Sự rạng rỡ của Nguyệt Ánh cho thấy cô đang rất hài lòng với cuộc sống - Ảnh: FB

Có thể thấy, bé Nanda - con trai Nguyệt Ánh đã lớn phổng phao. Dân mạng hết lời ngợi khen sự đáng yêu của quý tử nhà nữ diễn viên.

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Sau khi kết hôn, cô vẫn ở Việt Nam làm việc - Ảnh: FB
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Con trai Nguyệt Ánh đáng yêu, sở hữu làn da trắng giống mẹ - Ảnh: FB

Đầu năm 2017, Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ chính thức "về chung nhà" trong sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp. Một năm sau, cặp đôi hân hoan chào đón con trai đầu lòng ra đời khỏe mạnh. Hiện Nguyệt Ánh đang sống cùng chồng tại TP. Hồ Chí Minh. Cô ít tham gia các hoạt động trong showbiz mà phụ quản lý lớp yoga và bán hàng online.

Chỉ một bức ảnh, Nguyệt Ánh hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên chồng Ấn Độ từ khi có con

Chỉ một bức ảnh, Nguyệt Ánh hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên chồng Ấn Độ từ khi có con

Dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, nhưng cuộc sống của diễn viên Nguyệt Ánh "Cổng mặt trời" vẫn thu hút sự quan tâm của mọi người.

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