Hiếm lắm Nguyệt Ánh mới tung loạt ảnh 'tình bể bình' bên chồng Ấn Độ, khoe con trai kháu khỉnh

Diễn viên Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Cổng mặt trời, Dốc tình, Miền đất phúc, Dòng sông huynh đệ... Thế nhưng những năm gần đây, cô ít xuất hiện trước công chúng mà dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Đặc biệt, sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng, mỹ nhân sinh năm 1984 sống khép kín hơn. Cô rất hiếm khi chia sẻ với mọi người về cuộc sống đời tư. Bởi vậy, những thông tin mới liên quan đến Nguyệt Ánh nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.