Chỉ một bức ảnh, Nguyệt Ánh hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên chồng Ấn Độ từ khi có con

Dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, nhưng cuộc sống của diễn viên Nguyệt Ánh "Cổng mặt trời" vẫn thu hút sự quan tâm của mọi người.

Sau khi lấy chồng và sinh con trai đầu lòng, diễn viên Nguyệt Ánh hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Cô tập trung kinh doanh, chăm sóc chồng con và thi thoảng mới chia sẻ một vài hình ảnh tại các sự kiện trong showbiz Việt.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim Cổng mặt trời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên "hoàng tử bé". Tuy nhiên, cô hiếm khi đăng ảnh thân mật bên ông xã khiến nhiều người thắc mắc.

Trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên con trai - Ảnh: FB

Nữ diễn viên dành nhiều thời gian bên quý tử...

... đưa cậu nhóc đi du lịch nhiều nơi, lưu lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ - Ảnh: FB

Mới đây, Nguyệt Ánh bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên chồng con trên story. Đây là lần đầu tiên cô công khai hình ảnh đầy đủ 3 thành viên trong gia đình. Có thể thấy, chồng Nguyệt Ánh rất vui vẻ khi đưa vợ con đi chơi ở biển. Với bức ảnh này, mỹ nhân sinh năm 1984 ngầm chứng minh cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng con.

Ở tuổi 35, cô có cuộc sống viên mãn bên ông xã ngoại quốc - Ảnh: FB

Dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng cặp đôi sống rất hòa hợp. Nữ diễn viên được chồng yêu thương và chiều chuộng - Ảnh: FB

Đầu năm 2017, Nguyệt Ánh và ông xã người Ấn Độ Kilaparthy Eswar Rao đã tổ chức hôn lễ thơ mộng tại một resort 5 sao ở Mũi Né, Bình Thuận. Buổi lễ diễn ra khép kín với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ như: diễn viên Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Lê Bê La, Hòa Hiệp, Như Quỳnh... và hạn chế truyền thông. Một năm sau ngày chung đôi, cặp đôi hân hoan chào đón con trai đầu lòng ra đời.

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