Tình cũ Trấn Thành – Mai Hồ khoe ảnh con gái cực đáng yêu, dân mạng dự đoán là mỹ nhân tương lai

Từ sau khi chia tay MC Trấn Thành, nữ diễn viên Mai Hồ có cuộc sống khá kín tiếng. Những thông tin liên quan đến cô cũng dần trở nên ít ỏi với công chúng. Được biết, tình cũ Trấn Thành đã kết hôn và cùng chồng Việt kiều sang Đức định cư. Cặp đôi có với nhau một cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Mai Hồ và chồng Việt kiều điển trai - Ảnh: FB

Từ khi chào đời đến nay, con gái nhỏ của vợ chồng Mai Hồ luôn nhận được lời khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần. Càng lớn, cô bé được nhận xét càng giống bố.