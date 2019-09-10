Tình cũ Trấn Thành – Mai Hồ khoe ảnh con gái cực đáng yêu, dân mạng dự đoán là mỹ nhân tương lai

Hậu trường 10/09/2019 11:37

Loạt ảnh của con gái nữ diễn viên Mai Hồ được chia sẻ trên trang cá nhân đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Từ sau khi chia tay MC Trấn Thành, nữ diễn viên Mai Hồ có cuộc sống khá kín tiếng. Những thông tin liên quan đến cô cũng dần trở nên ít ỏi với công chúng. Được biết, tình cũ Trấn Thành đã kết hôn và cùng chồng Việt kiều sang Đức định cư. Cặp đôi có với nhau một cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

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Mai Hồ và chồng Việt kiều điển trai - Ảnh: FB

Từ khi chào đời đến nay, con gái nhỏ của vợ chồng Mai Hồ luôn nhận được lời khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần. Càng lớn, cô bé được nhận xét càng giống bố.

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Mai Vi xinh xắn từ nhỏ - Ảnh: FB

Mới đây, Mai Hồ đã chia sẻ loạt ảnh của công chúa nhỏ Mai Vi lên Facebook cá nhân. Ngay lập tức, bài đăng của cô thu hút hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố, Mai Vi sở hữu đôi mắt to tròn cực đáng yêu.

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Cô bé vô cùng đáng yêu...
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...và ngày càng giống bố - Ảnh: FB

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Mai Vi tỏ ra khá nghịch ngợm, hiếu động - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đều hết lời khen vẻ xinh xắn của con gái Mai Hồ: “Em đẹp như thiên thần”, “Em cứ ngơ ngác đáng yêu quá vậy em”, “Đáng yêu quá đi”, “Yêu em quá em ơi”… Nhiều người còn cho rằng cô bé sẽ sớm trở thành mỹ nhân trong tương lai.

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Cô bé rất quấn bố - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Mai Hồ, con gái rất quấn bố. Chính vì vậy, người đẹp từng hài hước thừa nhận rằng cô mang “kiếp đẻ thuê”. Bên cạnh đó, khi nhắc về người bạn đời của mình, Mai Hồ cho biết ông xã là người đàn ông biết yêu thương gia đình, chân thành và giỏi lắng nghe.

Hé lộ cuộc sống thật của tình cũ Trấn Thành – diễn viên Mai Hồ sau khi lấy chồng Việt kiều

Hé lộ cuộc sống thật của tình cũ Trấn Thành – diễn viên Mai Hồ sau khi lấy chồng Việt kiều

Từ sau khi chia tay Trấn Thành, những thông tin về nữ diễn viên Mai Hồ dần trở nên ít ỏi với công chúng bởi lẽ cô có đời sống khá kín tiếng.

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Từ khóa:   MC Trấn Thành Mai Hồ tình cũ Trấn Thành

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