Hé lộ cuộc sống thật của tình cũ Trấn Thành – diễn viên Mai Hồ sau khi lấy chồng Việt kiều

Từ sau khi chia tay Trấn Thành, những thông tin về nữ diễn viên Mai Hồ dần trở nên ít ỏi với công chúng bởi lẽ cô có đời sống khá kín tiếng.

Diễn viên Mai Hồ (tên thật là Hồ Ngọc Mai) sinh năm 1987, cô được nhiều người biết đến nhờ mối tình với nam MC Trấn Thành. Thời điểm đó, cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau vài năm gắn bó, cặp đôi quyết định “đường ai nấy đi” nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cặp đôi Trấn Thành - Mai Hồ từng được nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet Hậu chia tay Trấn Thành, Mai Hồ trở nên kín tiếng hơn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô. Được biết, nữ diễn viên đang có hôn nhân hạnh phúc bên chồng Việt kiều Đức điển trai, thành đạt.

Mai Hồ và chồng Việt kiều Đức - Ảnh: FB Cụ thể, tháng 2/2018, diễn viên Mai Hồ tổ chức đám hỏi với chàng “phi công trẻ” Nam Bùi sau 3 năm hẹn hò. Được biết, Nam Bùi là Việt kiều Đức, anh kém cô 4 tuổi và là một doanh nhân trẻ thành đạt. Tháng 2/2018, cặp đôi tổ chức đám hỏi - Ảnh: FB Sau đám hỏi, Mai Hồ sang Đức định cư và âm thầm sinh con gái cho chồng Việt kiều. Cứ nghĩ cuộc sống bên trời Tây sẽ thật khó khăn với người đẹp nhưng may mắn thay, cô luôn được chồng và gia đình chồng yêu thương, quý mến.

Người đẹp được chồng và gia đình chồng yêu mến - Ảnh: FB Chia sẻ về người bạn đời của mình, Mai Hồ cho biết Nam Bùi là người đàn ông biết lắng nghe, chân thành và luôn dành sự quan tâm cho người khác. Trên trang cá nhân, người đẹp vẫn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng chồng và hai con đến người hâm mộ. Nam Bùi là người đàn ông chân thành và biết cách quan tâm người khác - Ảnh: FB Nam Bùi bên công chúa nhỏ - Ảnh: FB Qua những hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận thấy Mai Hồ đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Bên cạnh đó, dù đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên 32 tuổi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống hôn nhân viên mãn giúp Mai Hồ ngày càng thăng hạng nhan sắc - Ảnh: FB Hiện tại, Mai Hồ chưa có ý định quay trở lại với công việc diễn xuất. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ.

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