3 năm sau ngày cầu hôn Hari Won, Trấn Thành ngậm ngùi: 'Dại dột làm soái ca... giờ trả giá cả đời'

Hậu trường 13/07/2019 10:59

Cách thể hiện tình yêu của MC Trấn Thành với bà xã Hari Won nhân kỷ niệm tròn 3 năm ngày cầu hôn khiến dân mạng thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa đăng tải lại loạt khoảnh khắc cầu hôn bà xã Hari Won đúng ngày này 3 năm trước. Cùng với đó, anh còn viết dòng trạng thái hài hước: "Ngày này 3 năm trước bày đặt dại dột làm soái ca ngôn tình đồ… bây giờ trả giá cả đời nghe. Cho chừa!".

Sau khi bày tỏ sự tiếc nuối vì trót làm “soái ca ngôn tình” để giờ phải trả giá cả đời, nam MC nhắn lời yêu thương đến Hari Won: “Love you bà xã”.

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Trấn Thành kỷ niệm tròn 3 năm cầu hôn bà xã một cách độc đáo - Ảnh: FBNV

Không thua kém chồng, Hari Won cũng kỷ niệm 3 năm được cầu hôn bằng cách cực bá đạo và đầy cảm xúc. Giọng ca Anh cứ đi đi đăng tải lại khoảnh khắc lãng mạn trên trang cá nhân kèm lời cảm thán: “Hình như ngày ấy... ông ấy điên rồi - 12/7/2016".

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Sau khi 'về chung nhà', sự nghiệp của Trấn Thành và Hari Won ngày càng thăng hoa. Cặp đôi luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào mỗi khi xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, cư dân mạng phấn khích để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi nghệ sĩ.

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Ở phần bình luận, quản lý Trấn Thành bất ngờ kể lại thời gian cùng mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của nam danh hài - Ảnh: FBNV

Trấn Thành – Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016. Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn dành cho nhau sự lãng mạn, ngọt ngào như ngày mới cưới. Hơn thế, cặp đôi nghệ sĩ còn khiến cuộc sống hôn nhân thêm thú vị khi không ít lần “troll”, “bóc phốt” tật xấu của nhau trên mạng xã hội.

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Hỏi fan giống soái ca chưa, Trấn Thành nhận lời đáp không thể đắng lòng hơn

Người thích trêu Trấn Thành nhất hẳn là các fan của chính nam danh hài.

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Từ khóa:   Trấn Thành - Hari Won Trấn Thành

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