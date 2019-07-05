Thương vợ hết lòng, Trấn Thành vẫn bị Hari Won trách 'tạo nghiệp' vì hành động thế này giữa đêm

Hậu trường 05/07/2019 14:26

Tiếp tục chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với ông xã Trấn Thành, ca sĩ Hari Won nhận về nhiều phản hồi của cư dân mạng.

Sau khi "tố" MC Trấn Thành nói chuyện điện thoại với bạn cả đêm khiến cô bị mất ngủ, ca sĩ Hari Won lại làm fan cười ngất vì tiếp tục "bóc phốt" chồng. Cụ thể vài giờ trước, giọng ca Anh cứ đi đi vừa đăng tải status "vạch" thói quen xấu của ông xã khiến cô có nguy cơ mất dáng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tại sao? Sao cứ tạo nghiệp hoài vậy? Tại sao cứ đêm là đòi đi ăn chung vậy? Cứu tôi đi bạn đời ơi!".

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Ca sĩ Hari Won trách ông xã Trấn Thành 'tạo nghiệp' vì thường rủ cô ăn khuya - Ảnh: FBNV

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Không bỏ qua cơ hội tốt, bạn bè và fan phấn khích để lại bình luận chọc ghẹo bà xã Trấn Thành - Ảnh: FBNV

Trấn Thành nổi tiếng là người có tâm hồn ăn uống vô biên. Chính vì điều này mà nam MC không ít lần bị bạn bè mang chuyện tăng cân ra trêu ghẹo trên sóng truyền hình. Sau khi kết hôn, Hari Won cũng rất hợp ông xã trong chuyện khám phá những món ăn ngon, hấp dẫn. Thế nhưng việc ông xã thường "dụ dỗ" ăn đêm chung khiến cô sợ không thể kiềm lòng. Từng bị chê mập và nỗ lực rất nhiều để giảm cân nên Hari Won thẳng thắn cảnh cáo ông xã đừng "tạo nghiệp" khi rủ cô ăn đêm.

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Thân hình 'phát tướng' của nam nghệ sĩ nhiều lần bị đồng nghiệp chọc ghẹo - Ảnh: Internet
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Khoảnh khắc đời thường, bình dị của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Sự dễ thương của ca sĩ Hari Won làm fan vô cùng thích thú. Bên cạnh những bình luận chọc ghẹo, một số bạn bè khuyên cô nên ăn uống hợp lý để giữ vóc dáng và sức khỏe.

Từ khóa:   Trấn Thành Trấn Thành - Hari Won

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