Bị antifan rủa không sinh được con, Hari Won sớm xuống mồ, Trấn Thành bức xúc: ‘Mất bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ truy ra bạn’

Hậu trường 04/07/2019 15:01

Trên trang fanpage của mình, MC Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đòi truy lùng 1 antifan vì dám nguyền rủa gia đình anh.

Từ sau khi kết hôn, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau 3 năm "về chung một nhà", người hâm mộ của cặp đôi vô cùng mong chờ “tin vui” từ cả hai. Tuy nhiên, nam MC nổi tiếng cho biết vợ chồng anh chưa có ý định sinh con vì Hari Won vẫn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe sau điều trị ung thư cổ tử cung.

Tran Thanh va Hari Won 1
Trấn Thành và Hari Won cho biết sẽ thông báo đến người hâm mộ nếu có 'tin vui' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, căn bệnh của Hari Won bất ngờ bị một antifan mang ra để “khẩu nghiệp”, thậm chí người này còn nguyền rủa cô sẽ nhanh xuống mồ.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã để lại những bình luận đầy cay nghiệt dành cho vợ chồng Trấn Thành và Hari Won: “Hai vợ chồng có nhiều tiền của đến đâu mà bà Ri bị ung thư cổ tử cung rồi cuối cùng cũng đem tiền đó vô cúng cho bác sĩ, không sai mà cuối cùng 2 vợ chồng son miết triệt nòi giống luôn không có ai hết”, “Chờ tin bà Ri chuẩn bị xuống mồ sớm nhé!”…

Tran Thanh va Hari Won 2
Bình luận nguyền rủa vợ chồng Trấn Thành và Hari Won của antifan - Ảnh: Internet

Vốn là người khéo léo và thân thiện với người hâm mộ, dù thường xuyên bị trêu đùa vừa xấu vừa mập, Trấn Thành đều vui vẻ cho qua. Thế nhưng trước thái độ lần này của antifan, nam MC đã tỏ ra vô cùng tức giận.

Trên trang fanpage của mình, MC Trấn Thành bức xúc chia sẻ loạt ảnh chụp lại trang cá nhân của antifan và những bình luận xúc phạm gia đình anh: “Sáng sớm là tui điên rồi! Xin 3T - Trấn Thành Town truy lùng gấp nhân vật này, cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ nhân vật này cho tôi nhé!”.

Trấn Thành tuyên bố dù có phải mất bao nhiêu tiền cũng sẽ tìm ra antifan này và nhờ pháp luật can thiệp: “Tôi sẽ cho công an đến tận nhà bạn để làm việc. Và tuyên bố nhé! Mất bao nhiêu tiền... tôi cũng sẽ truy ra bạn!”.

Tran Thanh va Hari Won 3
Bài đăng đòi truy lùng antifan của Trấn Thành - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Trấn Thành, cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ trước những bình luận đầy tiêu cực của antifan kia. Đồng thời mong muốn nam MC sẽ sớm tìm được người này để bắt họ trả giá về hành vi của mình.

“Đụng đến bản thân người ta thôi thì nhắm mắt cho qua được, còn đem cả gia đình người khác ra để kiếm chuyện thì bạn không xong thiệt rồi. Hi vọng anh Thành sẽ sớm tìm được danh tính người này để pháp luật trừng trị” – một cư dân mạng bình luận.

Tran Thanh va Hari Won 4
Một số bình luận của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng khác lại khuyên nam MC nên bỏ qua, đừng bận tâm vì những lời nói cay nghiệt của antifan: “Cho qua đi Thành ơi, tâm họ thế nào thì họ thốt ra thế ấy. Có một dạng người cả đời chỉ muốn người khác tồi tệ hơn chữ tồi. Đừng bận tâm với thể loại đó, mệt trí lắm, để dành năng lượng phục vụ khán giả yêu mến mình thôi”.

Từ khóa:   MC Trấn Thành Trấn Thành Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026