Trên trang fanpage của mình, MC Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đòi truy lùng 1 antifan vì dám nguyền rủa gia đình anh.

Từ sau khi kết hôn, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau 3 năm "về chung một nhà", người hâm mộ của cặp đôi vô cùng mong chờ “tin vui” từ cả hai. Tuy nhiên, nam MC nổi tiếng cho biết vợ chồng anh chưa có ý định sinh con vì Hari Won vẫn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe sau điều trị ung thư cổ tử cung. Trấn Thành và Hari Won cho biết sẽ thông báo đến người hâm mộ nếu có 'tin vui' - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, căn bệnh của Hari Won bất ngờ bị một antifan mang ra để “khẩu nghiệp”, thậm chí người này còn nguyền rủa cô sẽ nhanh xuống mồ.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã để lại những bình luận đầy cay nghiệt dành cho vợ chồng Trấn Thành và Hari Won: “Hai vợ chồng có nhiều tiền của đến đâu mà bà Ri bị ung thư cổ tử cung rồi cuối cùng cũng đem tiền đó vô cúng cho bác sĩ, không sai mà cuối cùng 2 vợ chồng son miết triệt nòi giống luôn không có ai hết”, “Chờ tin bà Ri chuẩn bị xuống mồ sớm nhé!”… Bình luận nguyền rủa vợ chồng Trấn Thành và Hari Won của antifan - Ảnh: Internet Vốn là người khéo léo và thân thiện với người hâm mộ, dù thường xuyên bị trêu đùa vừa xấu vừa mập, Trấn Thành đều vui vẻ cho qua. Thế nhưng trước thái độ lần này của antifan, nam MC đã tỏ ra vô cùng tức giận.

Trên trang fanpage của mình, MC Trấn Thành bức xúc chia sẻ loạt ảnh chụp lại trang cá nhân của antifan và những bình luận xúc phạm gia đình anh: “Sáng sớm là tui điên rồi! Xin 3T - Trấn Thành Town truy lùng gấp nhân vật này, cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ nhân vật này cho tôi nhé!”. Trấn Thành tuyên bố dù có phải mất bao nhiêu tiền cũng sẽ tìm ra antifan này và nhờ pháp luật can thiệp: “Tôi sẽ cho công an đến tận nhà bạn để làm việc. Và tuyên bố nhé! Mất bao nhiêu tiền... tôi cũng sẽ truy ra bạn!”. Bài đăng đòi truy lùng antifan của Trấn Thành - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Trấn Thành, cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ trước những bình luận đầy tiêu cực của antifan kia. Đồng thời mong muốn nam MC sẽ sớm tìm được người này để bắt họ trả giá về hành vi của mình. “Đụng đến bản thân người ta thôi thì nhắm mắt cho qua được, còn đem cả gia đình người khác ra để kiếm chuyện thì bạn không xong thiệt rồi. Hi vọng anh Thành sẽ sớm tìm được danh tính người này để pháp luật trừng trị” – một cư dân mạng bình luận. Một số bình luận của người hâm mộ - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một số cư dân mạng khác lại khuyên nam MC nên bỏ qua, đừng bận tâm vì những lời nói cay nghiệt của antifan: “Cho qua đi Thành ơi, tâm họ thế nào thì họ thốt ra thế ấy. Có một dạng người cả đời chỉ muốn người khác tồi tệ hơn chữ tồi. Đừng bận tâm với thể loại đó, mệt trí lắm, để dành năng lượng phục vụ khán giả yêu mến mình thôi”.

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