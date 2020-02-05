Hoa hậu Thu Hoài lần đầu dám nói thật về tính cách của MC Trấn Thành ngoài đời

Hậu trường 05/02/2020 14:54

Dòng chia sẻ của Hoa hậu Thu Hoài nhân dịp sinh nhật MC Trấn Thành khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ tình bạn thân thiết của cặp đôi.

Giữa showbiz Việt lắm thị phi vẫn tồn tại những tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ. Mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm giữa Hoa hậu Thu HoàiMC Trấn Thành là một trong số đó. Mới đây, Hoa hậu Phu nhân Thế giới Người Việt 2012 vừa đăng tải bài viết dài nhân dịp sinh nhật người bạn lâu năm của mình.

Thu Hoài viết: "Hôm nay là sinh nhật A Xìn - đứa bạn “vong niên” mà tôi cực kì yêu quý. Tôi sẽ không chúc tụng nó mấy lời màu mè, sến súa dịp này, bởi tôi biết nó vốn không thích vậy. Còn tôi thì nghĩ, có nhiều cách để thể hiện tình cảm hơn là những lời chúc giống hệt nhau".

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Hoa hậu Thu Hoài viết tâm sự dài nhân dịp sinh nhật Trấn Thành - Ảnh: FB
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Ngoài đời, cặp đôi là quan hệ bạn bè thân thiết hơn chục năm - Ảnh: FB

Không chúc mừng dài dòng, nàng hậu đã viết một status dài viết nói về tính cách của Trấn Thành. Theo đó, dù là người nổi tiếng nhưng chồng Hari Won lại dùng sự gần gũi và chân thành nhất để đối đãi với những người bạn của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến nam MC luôn được đồng nghiệp yêu quý.

Cô chia sẻ: "Nó đủ “lầy” để giành bằng được chai nước hoa yêu thích, nhưng lại đủ hào phóng để sẻ chia những thứ đồ giá trị của mình. Nó không ồn ào từ thiện, giúp đỡ, nhưng luôn là nghệ sĩ TỬ TẾ và nhiệt thành nhất với những mảnh đời khốn khó. Không phải vì nó giàu - rất nhiều người giàu hơn nó. Nó giàu tình cảm, giàu sự cảm thông, lòng trắc ẩn hơn hầu hết mọi người tôi từng gặp. Đó có lẽ cũng là một phần lý do số phận ưu ái nó - tôi đã từng nghĩ thế!

Nó thừa thông minh để hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhưng sẽ chọn cách đối xử nó cho là ổn nhất - với những người nó yêu quý. Ngay cả khi, người chịu thiệt lại là chính nó".

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Những dịp đặc biệt của vợ chồng Trấn Thành hầu như đều có sự góp mặt của nàng hậu - Ảnh: FB
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Cặp đôi thoải mái thể hiện tình bạn 'không khoảng cách' trước công chúng - Ảnh: Internet

Trấn Thành cũng là người bạn hiếm hoi trong showbiz mà Hoa hậu Thu Hoài có thể mở lòng. Hơn thế, cô tin rằng nam MC nổi tiếng cũng trân trọng mình như vậy.

"Người ta vẫn bảo 'càng thành công, càng dễ cô đơn'. Nhưng tôi thì tin nó là ngoại lệ. Với cách sống và chơi với bạn bè của nó, nó sẽ không bao giờ cô đơn nổi. Luôn có rất nhiều người yêu quý nó, mong muốn những điều tốt đẹp tới cho nó một cách thật lòng. Như cách tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến thành công của nó. Tuổi mới rực rỡ nhé", Thu Hoài nhắn nhủ.

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