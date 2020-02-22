Suốt ngày bị chê keo kiệt, Hari Won khiến Trấn Thành 'hết hồn' khi tặng quà hơn 1 tỷ

Không chỉ MC Trấn Thành mà hội bạn thân như Anh Đức, Hoa hậu Thu Hoài, Trịnh Thăng Bình cũng phải thốt lên kinh ngạc trước món quà ca sĩ Hari Won vừa mua tặng chồng.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Ngoài những giây phút hài hước, chọc ghẹo nhau trên mạng xã hội thì vợ chồng nghệ sĩ cũng có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến công chúng "phát hờn".

Hơn 3 năm làm đám cưới, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: FB

Nhân dịp sinh nhật ông xã Trấn Thành, ca sĩ Hari Won thể hiện tình yêu của mình khi chuẩn bị cho anh món quà sinh nhật đắt giá. Dù sinh nhật nam MC đã trôi qua khá lâu, nhưng ít giờ trước chân dài xứ kim chi mới tiết lộ món quà mừng tuổi mới Trấn Thành. Cô chia sẻ: "Cuối cùng cũng mua được quà sinh nhật cho chồng".

Chiếc đồng hồ Hari Won tặng Trấn Thành đến từ thương hiệu nổi tiếng có giá hơn 1 tỷ - Ảnh: FB

Giọng ca "Anh cứ đi đi" mạnh tay chi số tiền "khủng" mua tặng Trấn Thành chiếc đồng hồ mạ vàng từ thương hiệu nổi tiếng. Nhiều người đoán món quà nữ ca sĩ tặng chồng phải có giá hơn 1 tỷ đồng.

Trấn Thành 'hết hồn' khi nhận được quà sinh nhật muộn của vợ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô thu hút sự chú ý rất lớn từ bạn bè và người hâm mộ. Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước độ chịu chi của Hari Won. Bởi, nữ ca sĩ từng bị chọc ghẹo là người nổi tiếng tiết kiệm, chi tiêu rất chi ly. Hội bạn thân như: Hoa hậu Thu Hoài, Anh Đức, Trịnh Thăng Bình... cũng không tin vào mắt mình: "Wow... ai chê Hari keo kiệt mở to mắt ra nha". Ngay cả Trấn Thành cũng giật mình khi nhận được quà của vợ.

Phạm Quỳnh Anh bức xúc khi MC Trấn Thành khóc bị cho là giả tạo Giọng ca "Bụi bay vào mắt em" đã có những suy nghĩ khá thẳng thắn về MC Trấn Thành, đáng chú ý chính là những giọt nước mắt của anh trên sóng truyền hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suot-ngay-bi-che-keo-kiet-hari-won-khien-tran-thanh-het-hon-khi-tang-qua-hon-1-ty-351636.html