Chiều bà xã đến mức nửa đêm vẫn lọ mọ nấu ăn nhưng nào ngờ Trấn Thành lại bị Hari Won bóc mẽ thế này đây

Trên mạng xã hội, câu chuyện đầy thú vị của vợ chồng MC Trấn Thành và Hari Won tiếp tục khiến người hâm mộ cười ra nước mắt.

Vốn nổi tiếng là ông chồng chiều vợ nhất nhì showbiz Việt, không ít lần MC Trấn Thành trổ tài vào bếp chuẩn bị món ăn tẩm bổ cho Hari Won.

Mới đây, nam danh hài tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chẳng ngại vào bếp lúc nửa đêm làm món salad cho bà xã. Cụ thể, Trấn Thành đăng tải thành quả nấu ăn lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Vợ sợ mập. Nhưng đêm vẫn đói! Làm sao đây? Ok. Chiều bà luôn! Xà lách sốt chanh dây ăn kèm với cà chua, bơ và đùi gà rút xương áp chảo. Xin mời!”.

Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi Trấn Thành khéo tay và xứng danh là “chồng nhà người ta”. Bên cạnh đó là không ít bình luận bày tỏ sự ghen tỵ của hội chị em: “Chị Hari là sướng nhất”, “Tuyệt vời quá. Đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng, thương vợ nhất trên đời. Đó là mơ ước của bao nhiêu người phụ nữ”, “Hai vợ chồng hạnh phúc quá”, “Chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, ngay khi dân mạng còn đang trầm trồ ngưỡng mộ hành động ngọt ngào của Trấn Thành thì Hari Won đã để lại bình luận bóc mẽ ông xã: “Tui chiều ông thì có! Tui nói tui no không ăn đâu. Tui đang giảm cân! Mà do ông muốn ăn nên làm rồi xong bắt tui ăn luôn! Mà... công nhận là nó ngon thiệt!”.

Màn bóc mẽ ông xã của Hari Won - Ảnh: FB

Màn “bóc phốt” Trấn Thành của Hari Won ngay lập tức khiến dân mạng phải bật cười thích thú. Chỉ là câu chuyện giản dị trong cuộc sống nhưng vợ chồng “A Xìn” vẫn có thể mang lại tiếng cười cho khán giả.

Không nói không rằng, Trấn Thành âm thầm kêu gọi quyên góp được số tiền lớn tặng con gái Mai Phương MC Trấn Thành đã âm thầm quyên góp được số tiền 300 triệu đồng và sẽ trích 250 triệu để mở sổ tiết kiệm dành tặng bé Lavie.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-ba-xa-den-muc-nua-dem-van-lo-mo-nau-an-nhung-nao-ngo-tran-thanh-lai-bi-hari-won-boc-me-the-nay-day-357059.html