Sau bao ngày kìm nén, Ốc Thanh Vân khóc như mưa vì món quà cuối Trấn Thành dành tặng Mai Phương

MC Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ gần gũi, thân thiết nhất của diễn viên Mai Phương suốt gần 2 năm qua. Sau khi biết tin đàn em mắc bệnh ung thư, nữ MC luôn đồng hành giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần cho Mai Phương. Đến khi người em thân yêu trút hơi thở cuối cùng, Ốc Thanh Vân vẫn cố kìm nén nỗi đau để lo cho tang lễ được chu toàn.

Cố mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng sau khi đưa đàn em về với đất mẹ, bà mẹ 3 con đã không thể nén được nỗi đau. Đặc biệt, sau khi xem clip Trấn Thành hát tặng Mai Phương, nữ MC không thể cầm được nước mắt. Trấn Thành hát tặng người đồng nghiệp quá cố ca khúc "Cánh hồng phai" và lồng ghép nhiều hình ảnh của Mai Phương lúc còn sống.