Sau bao ngày kìm nén, Ốc Thanh Vân khóc như mưa vì món quà cuối Trấn Thành dành tặng Mai Phương

Suốt nhiều ngày qua, MC Ốc Thanh Vân luôn cố giữ bình tĩnh để lo chu toàn hậu sự cho Mai Phương. Nhưng hiện tại, cô không thể kìm nén thêm được nữa.
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MC Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ gần gũi, thân thiết nhất của diễn viên Mai Phương suốt gần 2 năm qua. Sau khi biết tin đàn em mắc bệnh ung thư, nữ MC luôn đồng hành giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần cho Mai Phương. Đến khi người em thân yêu trút hơi thở cuối cùng, Ốc Thanh Vân vẫn cố kìm nén nỗi đau để lo cho tang lễ được chu toàn.
Cố mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng sau khi đưa đàn em về với đất mẹ, bà mẹ 3 con đã không thể nén được nỗi đau. Đặc biệt, sau khi xem clip Trấn Thành hát tặng Mai Phương, nữ MC không thể cầm được nước mắt. Trấn Thành hát tặng người đồng nghiệp quá cố ca khúc "Cánh hồng phai" và lồng ghép nhiều hình ảnh của Mai Phương lúc còn sống.
Clip Trấn Thành hát ca khúc "Cánh hồng phai" gửi tặng Mai Phương
Ốc Thanh Vân xúc động viết: "Mấy hôm nay gần như không khóc. Mà xem clip này của bạn mình dành cho em tôi, khóc giàn giụa. Thường khi mọi thứ xong xuôi, cảm giác nhớ thương mới đến rõ rệt. Thấm. Tận bên trong".
Dưới bài viết, mọi người không ngừng xót xa cho cuộc đời nhiều cay đắng của Mai Phương. Bạn bè và fan cũng động viên Ốc Thanh Vân bớt đau buồn: "Mỗi bước chân chị Phương điều thấy Ốc... Em thương chị quá Ốc ơi", "Mình đã cố hết sức rồi. Giữ sức khỏe chị nhé", "Thương quá chị Ốc ơi, xem mà nhói cả tim"...
Mai Phương trút hơi thở cuối cùng vào tối 28/3 tại nhà riêng, hưởng dương 35 tuổi. Lễ tang được tổ chức lặng lẽ và kín đáo. Đến sáng 31/3, thi hài cố nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng. Cô ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ khiến người thân, bạn bè, khán giả vô cùng đau xót.