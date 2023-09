Khoe được chồng nấu ăn cho, Hari Won lại bị nhắc nhở vì mắc lỗi chính tả

Bởi trình độ tiếng Việt còn vụng về, ca sĩ Hari Won không ít lần khiến dân mạng dở khóc dở cười khi đọc những dòng chia sẻ của cô trên trang cá nhân.

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng được yêu mến của showbiz Việt. Ngoài công việc, cuộc sống đời tư thú vị của vợ chồng nghệ sĩ được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Trong những ngày cách ly xã hội, vợ chồng Trấn Thành hầu như không ra ngoài mà dành trọn thời gian cho nhau.

Ảnh đời thường của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Mới đây, nữ ca sĩ xứ kim chi thích thú khoe được ông xã Trấn Thành chăm sóc, vào bếp nấu món ăn giảm cân cho. Thế nhưng thay vì chú ý vào món ăn của Trấn Thành, dân mạng lại để tâm hơn đến lỗi chính tả của ca sĩ Hari Won. Có lẽ vì quá vui nên cô đã không để ý và viết từ "xúc xích" thành "xúc sích". Đây không phải lần đầu giọng ca “Anh cứ đi đi” bị nhắc nhở bởi trình độ tiếng Việt chưa hoàn thiện của mình.

Hari Won lại sai chính tả khiến fan phì cười - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở nữ ca sĩ: “Xúc xích nha chế, lỗi do bàn phím hay do tay, nếu do tay phải đổi tay thôi chế ơi", "Chị ơi chắc bàn phím lại hư rồi sao", "Sai chính tả như chị chắc ai cũng yêu", "Chế ơi sai chính tả rồi. Viết sai là lỗi của chế nhưng để chế viết sai thì là lỗi của bàn phím rồi chế ha"...

Hari Won là một trong những gương mặt chiếm sóng các chương trình truyền hình hiện nay - Ảnh: FB

Dù thỉnh thoảng vẫn bị nhắc nhở vì phát âm tiếng Việt lơ lớ, nhưng Hari Won luôn được các nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí MC. Có thể nói, sự nghiệp của chân dài Hàn Quốc ngày càng thăng hoa sau khi kết hôn. Ngoài nỗ lực của bản thân, không thể phủ nhận sự trợ giúp đắc lực của ông xã Trấn Thành cho sự nghiệp của vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-duoc-chong-nau-an-cho-hari-won-lai-bi-nhac-nho-vi-mac-loi-chinh-ta-356878.html