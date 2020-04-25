Không ồn ào, Trấn Thành và Ốc Thanh Vân âm thầm làm điều ý nghĩa cho bé Lavie

Hậu trường 25/04/2020 14:03

MC Trấn Thành cùng hai người bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương là Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie.

Theo một số thông tin, chiều 24/4, MC Trấn Thành đã cùng Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như âm thầm làm sổ tiết kiệm cho bé Lavie. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa và thiết thực mà các nghệ sĩ đã làm cho con gái duy nhất của cố diễn viên Mai Phương.

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Trấn Thành cùng hai người bạn thân của Mai Phương đi làm sổ tiết kiệm cho Lavie - Ảnh: Internet

Nguồn tiền mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie được quyên góp từ 3 nhóm chính. Một là do MC Ốc Thanh Vân đứng ra kêu gọi quyên góp, nhóm thứ 2 của ca sĩ Trương Bảo Như và nhóm cuối cùng do MC Trấn Thành kêu gọi bạn bè hỗ trợ. Trước đó, ông xã Hari Won kêu gọi quyên góp được số tiền 300 triệu đồng và trích 250 triệu ủng hộ con gái Mai Phương.

Được biết, hiện sổ tiết kiệm sẽ do Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như cùng nhau cất giữ. Sau khi ca sĩ Phùng Ngọc Huy – bố ruột Lavie về nước đón bé sang Mỹ sống, họ sẽ trao lại quỹ này cho anh.

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Sổ tiết kiệm sẽ được giao lại cho Phùng Ngọc Huy sau khi anh về nươc - Ảnh: Internet

Mai Phương qua đời vào cuối tháng 3 vừa qua sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy đã hoàn tất giấy tờ và có quyền hợp pháp nuôi dạy bé Lavie.

Trước đó, nam ca sĩ hải ngoại gửi lời cảm ơn tình cảm mọi người dành cho con gái, nhưng xin mọi người ngừng quyên góp. Anh tự tin mình có đủ khả năng nuôi dạy Lavie và hứa sẽ trao lại cuốn sổ tiết kiệm khi con gái tròn 18 tuổi để bé toàn quyền sử dụng.

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Từ khóa:   Ốc Thanh Vân Trấn Thành bé Lavie

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