Sau thời gian ở nhà tránh dịch, MC Trấn Thành dốc cạn tâm tư viết lời 'gan ruột'

MC Trấn Thành kêu gọi mọi người không nên chủ quan trước dịch bệnh: "Đừng ăn mừng. Đừng đi bão. Đừng hô đừng hào gì hết. Mừng thầm trong bụng thôi nha".

Tình hình dịch Covid-19 ở nước ta đang có nhiều dấu hiệu tích cực. Suốt nhiều ngày qua, cả nước không ghi nhận bất cứ ca nhiễm mới nào. Dù vậy, MC Trấn Thành vẫn kêu gọi mọi người không nên chủ quan.

Cụ thể trên fanpage chính thức, anh đăng tải status bày tỏ tâm tư của mình và đề nghị mọi người hạn chế tụ tập nơi đông người.

Anh viết: "Bà con ơi! Bữa giờ em cầu nguyện sao cho 22 là hết cách ly thật! Nhưng nói nghe nè... Thí dụ mà nhà nước thông báo hết dịch thật nha! Em đề nghị, đề nghị thôi nha: là làm ơn làm phước đừng có tràn ra đường cùng một lúc nha!".

Trấn Thành kêu gọi mọi người đừng chủ quan - Ảnh: FB

Ông xã Hari Won nghiêm túc khuyên mọi người đừng nên chủ quan: "Đừng ăn mừng. Đừng đi bão. Đừng hô đừng hào gì hết. Mừng thầm trong bụng thôi nha! Đừng tổ chức tiệc tùng rình rang gì nha! Em làm ơn!

Người ta công bố hết dịch. Tràn ra ngập trời rồi vướng lại là nhảm nhí lắm luôn đó! Cả nước sẽ khóc một dòng sông đó nha!

Vì cộng đồng. Vì hạnh phúc cho bạn, cho ta và cho tất cả mọi người hứa với nhau tận hưởng mãn dịch trong thinh lặng nhé! Em thèm tự do lắm rồi! Làm ơn hợp tác với nhà nước đi. Mấy chú mấy bác đã làm quá tốt, chúng ta chỉ hợp tác 1 tí nữa thôi là thiên hạ thái bình. Đừng cho con Vi con Na có đường quay về Việt Nam nữa. Em ám ảnh nó quá rồi! Việt Nam ơi! Cố lên! Sắp thắng rồi!".



Suốt thời gian qua, Trấn Thành luôn tuân thủ việc giãn cách xã hội. Không chạy show, anh ở nhà nấu nướng cho bà xã Hari Won - Ảnh: Internet

Sau ít giờ đăng tải, bài viết của Trấn Thành nhận được gần 500 ngàn lượt like, hơn 60 ngàn bình luận đồng tình và chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-o-nha-tranh-dich-mc-tran-thanh-doc-can-tam-tu-viet-loi-gan-ruot-357206.html