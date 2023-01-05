Giữ đúng lời hứa sau Hoa hậu Phương Lê, nam ca sĩ Du Thiên hỗ trợ gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Sau khi thông tin bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã tử vong sau 4 ngày kẹt trong cọc bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, nam ca sĩ Du Thiên đã gửi lời chia buồn đến gia đình bé.

Theo thông tin từ VNEpress, Cơ quan liên ngành xác định bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, đã tử vong sau 4 ngày kẹt trong cọc bê tông sâu 35m ở dự án cầu tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Sự ra đi của bé Hạo Nam khiến nhiều người thương tiếc, xót xa. Vào ngày 5/1, nam ca sĩ Du Thiên đã gửi lời chia buồn đến gia đình bé Hạo Nam trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, anh còn cho biết đã hỗ trợ bố mẹ bé Hạo Nam với số tiền là 20 triệu đồng như đã hứa trước đó.

Ca sĩ Du Thiên đã hỗ trợ bố mẹ bé Hạo Nam với số tiền là 20 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet Trên trang cá nhân, anh viết: "Vậy là phép màu đã ko đến với Hạo Nam cùng gia đình con. Chú cũng như hàng triệu trái tim cầu nguyện cho con thương con lắm chàng trai à! Con ngoan lắm, chịu khó lắm, hiếu thảo lắm, mạnh mẽ lắm, giống chú lắm! Chú đồng cảm với con bởi chú thấy phảng phất đâu đó hình bóng của chú hồi còn nhỏ. Chú cũng chịu thương chịu khó. Cũng đi phụ hồ, đi làm gạch, đi làm đủ thứ việc trên đời... Và... Chú cũng đi nhặt sắt vụn như con vậy! Nhìn dáng vẻ hao gầy, lam lũ, chất phát của cha con chú nghĩ tới cha của chú. Nam ca sĩ cũng không khỏi xót xa và gửi lời chia buồn đến ba mẹ của bé Hạo Nam. "Nhìn ánh mắt thất thần, bất lực của mẹ con chú thương mẹ của chú. Thật sự ko có câu từ nào diễn tả hết nỗi đau này. Thương con và cha mẹ con lắm. Chú ở xa. Cuối năm cv lại bận rộn. Con cho phép chú của ít lòng nhiều. Thắp nén hương cho con cũng như chia sẻ chút tình cảm với cha mẹ con nhé! Sau đây nếu có dịp về Đồng Tháp diễn chú sẽ qua thắp nén nhang cho Hạo Nam. Chàng trai hiếu thảo và đam mê võ thuật. Yên nghỉ nhé chàng trai! Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình con", anh bộc bạch.

Anh từng gây tranh cãi khi tuyến bố sẽ giúp đỡ gia đình nhưng đi kèm với điều kiện bé còn sống - Ảnh: Internet Trước đó, ca sĩ Du Thiên đã gây tranh cãi khi tuyến bố sẽ giúp đỡ gia đình nhưng đi kèm với điều kiện bé còn sống: "Thương con, nếu con trở về an toàn. Của ít lòng nhiều. Chú cũng xin phép sẽ tài trợ một chiếc xe đạp điện và hỗ trợ toàn bộ chi phí cho con theo đuổi đam mê học võ. Tới khi con đủ 18 tuổi chú sẽ tặng con một chiếc xe máy. Cầu mong phép màu sẽ đến với con. Trong trường hợp xấu nhất thì chú cũng xin phép hỗ trợ gia đình một khoản nho nhỏ. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện điều kì diệu sẽ đến với con". Trước những phản ứng từ khán giả, nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính: "Các bạn cứ bảo tôi "đánh bóng" tên tuổi nhưng có biết là từ chính sự lan toả tích cực của tôi mà sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân nhìn vào và chung tay hỗ trợ gia đình con đấy. Lan toả hành động tốt để có thêm thật nhiều người làm việc tốt. Không giúp gì được cho người ta thì đừng buông lời cay đắng. Tiền tôi bỏ ra giúp hỗ trợ là tiền mồ hôi nước mắt chứ không phải tiền trên trời rơi xuống mà nói nghe chói tai quá''.

Sau Hoa hậu Phương Lê, một nam ca sĩ tuyên bố 'tài trợ đặc biệt' cho bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, nhiều nghệ sĩ Việt mong muốn cháu bé sẽ sớm bình an trở về với gia đình, thậm chí hỗ trợ toàn bộ kinh phí để trang trải cuộc sống.

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