Giọng ca Lệ Quyên ngày càng đi xuống thấy rõ sau 10 năm cầm MIC, khán giả 'la ó' vì không còn nhiệt huyết??

Hậu trường 11/05/2022 21:24

Đoạn clip so sánh giọng hát Lệ Quyên trên cùng một ca khúc nhưng lại nhận vô số sự chú ý từ netizen. Nếu so sánh đoạn clip ngắn và giọng hát trước kia của nữ ca sĩ, khán giả cho rằng có sự đi xuống rõ rệt.

Mới đây, một người hâm mộ Lệ Quyên đã cho đăng tải 1 đoạn clip thu hút sự chú ý, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đoạn clip ghi lại 2 màn diễn live của Lệ Quyên trên sân khấu, với cùng bản hit làm nên tên tuổi của cô - Giấc Mơ Có Thật. 

Giọng ca Lệ Quyên ngày càng đi xuống thấy rõ sau 10 năm cầm MIC, khán giả 'la ó' vì không còn nhiệt huyết?? - Ảnh 1

Điều đáng nói ở đây là sân khấu của Lệ Quyên hát Giấc mơ có thật cách đây 10 năm trước (2012), nửa đoạn sau ghi lại lúc cô trình diễn cùng ca khúc nói trên tại một phòng trà trong thời gian gần đây (2022).

Gần 1 thập kỉ trôi qua, nhiều tác động trực tiếp ảnh hưởng đến giọng hát của "Nữ hoàng phòng trà" khiến giọng hát của nữ ca sĩ mất dần phong độ thấy rõ.

Nếu soi kỹ, giọng hát ở thời điểm năm 2012 vẫn còn hồn nhiên, trong trẻo và nhiều nội lực. Đến năm 2022, khán giả nhận xét chất giọng của nữ ca sĩ có sự chênh phô thấy rõ nhưng cũng từng trải hơn trong cuộc sống. 

Netizen chia ra hai luồng ý kiến về vấn đề này. 

Giọng ca Lệ Quyên ngày càng đi xuống thấy rõ sau 10 năm cầm MIC, khán giả 'la ó' vì không còn nhiệt huyết?? - Ảnh 2

Một luồng ý kiến khác cho rằng những thăng trầm, từng trải khiến do giọng hát trở nên giàu cảm xúc hơn dù có đi xuống chăng nữa, càng nghe Lệ Quyên hát, người ta càng "thấm hơn". Và một số còn lại cho rằng chính sự đi xuống này sẽ gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người yêu nhạc.

- 10 năm trước có phần hồ hơi, gấp gáp và cuồng si. 10 năm sau có phần khoan thai, sâu lắng, kiểu gì cũng tuyệt.

- 2012 nội lực, 2022 nội tâm.

- Năm 2012 giọng hát trẻ khỏe, sáng đến năm 2022 giọng xuống nhưng kĩ thuật luyến láy vẫn đẳng cấp. Xin chúc mừng.

- Ngày xưa hay hơn, 2022 kiểu hậu Covid không nhiệt huyết như trước.

Thế nhưng, vẫn không thể phủ nhận được giọng hát của Lệ Quyên vẫn là biểu tượng của âm nhạc Việt Nam. Khán gải vẫn không thôi thổn thức trước những màn hát live đặc sắc của nữ ca sĩ.

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