Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất'

Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cực kỳ quyến rũ trên trang cá nhân của mình. Dù đã bước sang tuổi 40, nhưng nữ ca sĩ vẫn sở hữu thân hình mà bất kỳ cô gái nào cũng áo ước. Bằng chứng là ở dưới hàng loạt bình luận của người hâm mộ khen ngợi cô nàng càng ngày càng xinh đẹp và trẻ ra trông thấy.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Người hâm mộ khen ngợi cô nàng bên dưới bài đăng - Ảnh: chụp màn hình

Theo đó, Lệ Quyên gây sốt cõi mạng khi đăng tải khoảnh khắc "mát mẻ". Với trang phục khoét sâu vòng 1, nữ ca sĩ khéo léo khoe trọn vòng 1 nảy nở quyến rũ hết nấc. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu cô nàng khoe body ''điểm 10'' của mình lên MXH, trước đó bạn gái của Lâm Bảo Châu đã từng nhiều lần khiến dân tình trên mạng phải đỏ mặt trước những tấm ảnh ''mát mẻ'' của nữ ca sĩ.