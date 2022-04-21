Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất'

Sao Việt 21/04/2022 19:54

Dường như việc có tình trẻ, đang giúp Lệ Quyên hồi xuân trẻ ra trông thấy khi nhan sắc, lẫn thân hình đều được thăng hạng đáng kể.

Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cực kỳ quyến rũ trên trang cá nhân của mình. Dù đã bước sang tuổi 40, nhưng nữ ca sĩ vẫn sở hữu thân hình mà bất kỳ cô gái nào cũng áo ước. Bằng chứng là ở dưới hàng loạt bình luận của người hâm mộ khen ngợi cô nàng càng ngày càng xinh đẹp và trẻ ra trông thấy. 

Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất' - Ảnh 1
Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình
Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất' - Ảnh 2
Người hâm mộ khen ngợi cô nàng bên dưới bài đăng - Ảnh: chụp màn hình

Theo đó, Lệ Quyên gây sốt cõi mạng khi đăng tải khoảnh khắc "mát mẻ". Với trang phục khoét sâu vòng 1, nữ ca sĩ khéo léo khoe trọn vòng 1 nảy nở quyến rũ hết nấc. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu cô nàng khoe body ''điểm 10'' của mình lên MXH, trước đó bạn gái của Lâm Bảo Châu đã từng nhiều lần khiến dân tình trên mạng phải đỏ mặt trước những tấm ảnh ''mát mẻ'' của nữ ca sĩ.

 Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất' - Ảnh 3

Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất' - Ảnh 4
Từ lúc quen tình trẻ Lệ Quyên như trẻ ra hẳn vài tuổi - Ảnh: Internet

Trở lại với tấm ảnh quyến rũ gần đây nhất cô nàng trên MXH, giọng ca Tình Lỡ còn gây chú ý khi đính kèm dòng trạng thái: "Đã thích một mình thì sợ quái gì cô đơn. Mà cô đơn là cô đơn thế nào, tưởng muốn được cô đơn mà dễ à, nhiều người yêu quá đây này".

Có thể thấy, nữ ca sĩ đang hạnh phúc ra sao bên cạnh tình trẻ, netizen còn nhận định kể từ khi quen Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên như trẻ hẳn ra và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, dù hiện tại cô đã 40 tuổi. 

Khoe vóc dáng quyến rũ trên MXH khiến dân tình mê mệt không thôi chưa đủ, Lệ Quyên khiến netizen 'dậy sóng' với phát ngôn 'cực chất' - Ảnh 5
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet
Lệ Quyên khiến CĐM chú ý với liên tiếp dòng trạng thái ẩn ý, ám chỉ 'ai đó soi mói đời tư': 'Nói nghe nè, chỉ có bạn và giá trị của bạn là quan trọng nhất, không thể thay đổi'

Lệ Quyên khiến CĐM chú ý với liên tiếp dòng trạng thái ẩn ý, ám chỉ 'ai đó soi mói đời tư': 'Nói nghe nè, chỉ có bạn và giá trị của bạn là quan trọng nhất, không thể thay đổi'

Dù chưa biết bài đăng story của Lệ Quyên trên MXH ám chỉ đến ai, nhưng nó cũng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm từ phía người hâm mộ của cô nàng.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu nhan sắc Lệ Quyên Sao Việt

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