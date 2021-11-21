Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu

Sao Việt 21/11/2021 22:06

Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng "hồi xuân" từ khi hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu.

Chiều 21/11, Lệ Quyên khoe loạt ảnh thời trang trẻ trung xuống phố khiến dân tình xôn xao cứ ngỡ gái 18. "Chủ nhật rực rỡ tươi hồng các mình ơi", nữ ca sĩ 40 tuổi viết.

Diện trang phụ hồng toàn tập, Lệ Quyên được khen trông trẻ trung, nhí nhảnh như cô gái mới biết yêu xuống phố. Từ khi hẹn hò với tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên "hồi xuân" trẻ trung hơn.

Người đẹp U40 không ngại diện trang phục trẻ trung, màu khá kén dáng như hồng. Nhiều fan nhận xét, Lệ Quyên 40 tuổi nhưng giống gái 18.

Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu - Ảnh 1
Lệ Quyên diện cây hàng hiệu hồng pha trắng xuống phố. Phong cách năng động, trẻ trung của nữ ca sĩ 40 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.
Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu - Ảnh 2
Bà mẹ một con xách phụ kiện là túi xách da cá sấu bạch tạng hàng hiệu phiên bản mini xuống phố. Không những thế, fan còn soi được chiếc đồng hồ trị giá hơn 600 của của Lệ Quyên. 

 

Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu - Ảnh 3
Lệ Quyên diện cả cây hồng xuống phố nhưng khoe phụ kiện hàng hiệu trị giá hàng tỷ đồng mới là chính!

 

Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu - Ảnh 4
Không những thế, Lệ Quyên còn zoom cận cảnh giày, túi, đồng hồ hàng hiệu như thế này đây.

 

Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu - Ảnh 5
Trước đây Lệ Quyên từng khoe chiếc đồng hồ trị giá 600 triệu trên trang cá nhân. 
Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu - Ảnh 6
Bộ sưu tập túi xách nhìn mà choáng của "nữ hoàng phòng trà".

 

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