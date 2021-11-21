Lệ Quyên diện đồ hồng xì tin như gái 18 xuống phố nhưng dân mạng chỉ soi chiếc đồng hồ 600 triệu

Chiều 21/11, Lệ Quyên khoe loạt ảnh thời trang trẻ trung xuống phố khiến dân tình xôn xao cứ ngỡ gái 18. "Chủ nhật rực rỡ tươi hồng các mình ơi", nữ ca sĩ 40 tuổi viết.

Diện trang phụ hồng toàn tập, Lệ Quyên được khen trông trẻ trung, nhí nhảnh như cô gái mới biết yêu xuống phố. Từ khi hẹn hò với tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên "hồi xuân" trẻ trung hơn.