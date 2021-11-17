Minh Hằng bất ngờ viết ẩn ý: "Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra" gây tò mò

Minh Hằng đăng tải câu nói của nữ ca sĩ Taylor Swift và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Cô còn viết thêm: "Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra".

Mới đây, ca sĩ Minh Hằng gây chú ý khi đăng tải câu nói của ca sĩ Taylor Swift và hoàn toàn đồng tình với quan điểm của ngôi sao Hollywood. "Công chúa nhạc đồng quê" từng chia sẻ câu nói viral khắp mạng xã hội: "Ngôn từ có thể làm tan vỡ trái tim của người khác, nhưng chúng cũng có thể hàn gắn những vết thương đó. Tôi mong các bạn sẽ sử dụng ngôn từ một cách đúng đắn. Bởi vì hối tiếc hơn cả những điều bạn chưa nói, là dùng từ ngữ của mình để tổn thương người khác".

Minh Hằng chia sẻ câu nói của Taylor Swift và cho biết đồng tình với quan điểm này. Đăng tải câu nói này, Minh Hoàn đồng ý kiến với quan điêm này của Taylor Swift đồng thời còn viết kèm dòng trạng thái: "Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra".

Dòng trạng thái của Minh Hằng nhanh chóng gây chú ý mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng đồng tình với quan điểm này của người đẹp 8X. Gần 20 năm gia nhập showbiz, Minh Hằng chưa vướng bất cứ scandal nào. Không những thế, gần đây, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, gợi cảm và quyến rũ hơn trước đây. Nhan sắc Minh Hằng ngày càng thăng hạng hơn xưa. Minh Hằng gia nhập showbiz từ năm 2003 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Người đẹp sinh năm 1987 tham gia nhiều bộ phim như Gọi giấc mơ về, Mộng phù du, Vì đó là em, Cái bóng bên chồng, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Lệ phí tình yêu, Con ma nhà họ Vương, Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân.... Vài năm gần đây, Minh Hằng chuyển sang vai trò nhà sản xuất phim. Hai bộ phim trước là Mùa viết tình ca, Hoa hậu giang hồ và web-drama Kẻ săn tin. Riêng phim chiếu mạng Kẻ săn tin do cô đầu tư, sản xuất, biên kịch và đóng vai chính được chi gần 6 tỉ đồng để thực hiện. Bẫy ngọt ngào là bộ phim điện ảnh Minh Hằng đảm nhận với ba vai trò nhà đầu tư, đồng sản xuất và diễn viên.

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội Anh chồng còn khiến nhiều người bức xúc khi bênh bồ đánh lại vợ. Trong khi cô vợ dẫn theo bạn thân đi đánh ghen, còn leo lên cả nắp capo xe hơi.

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