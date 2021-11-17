Minh Hằng bất ngờ viết ẩn ý: "Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra" gây tò mò

Sao Việt 17/11/2021 01:08

Minh Hằng đăng tải câu nói của nữ ca sĩ Taylor Swift và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Cô còn viết thêm: "Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra".

Mới đây, ca sĩ Minh Hằng gây chú ý khi đăng tải câu nói của ca sĩ Taylor Swift và hoàn toàn đồng tình với quan điểm của ngôi sao Hollywood.

"Công chúa nhạc đồng quê" từng chia sẻ câu nói viral khắp mạng xã hội: "Ngôn từ có thể làm tan vỡ trái tim của người khác, nhưng chúng cũng có thể hàn gắn những vết thương đó. Tôi mong các bạn sẽ sử dụng ngôn từ một cách đúng đắn. Bởi vì hối tiếc hơn cả những điều bạn chưa nói, là dùng từ ngữ của mình để tổn thương người khác".

Minh Hằng bất ngờ viết ẩn ý: 'Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra' gây tò mò - Ảnh 1
Minh Hằng chia sẻ câu nói của Taylor Swift và cho biết đồng tình với quan điểm này.

 

Đăng tải câu nói này, Minh Hoàn đồng ý kiến với quan điêm này của Taylor Swift đồng thời còn viết kèm dòng trạng thái:  "Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra".

Dòng trạng thái của Minh Hằng nhanh chóng gây chú ý mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng đồng tình với quan điểm này của người đẹp 8X. Gần 20 năm gia nhập showbiz, Minh Hằng chưa vướng bất cứ scandal nào. Không những thế, gần đây, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, gợi cảm và quyến rũ hơn trước đây.

Minh Hằng bất ngờ viết ẩn ý: 'Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra' gây tò mò - Ảnh 2

Minh Hằng bất ngờ viết ẩn ý: 'Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra' gây tò mò - Ảnh 3

Minh Hằng bất ngờ viết ẩn ý: 'Bao nhiêu sóng gió drama cũng từ ngôn từ mà ra' gây tò mò - Ảnh 4

Nhan sắc Minh Hằng ngày càng thăng hạng hơn xưa. 

Minh Hằng gia nhập showbiz từ năm 2003 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Người đẹp sinh năm 1987 tham gia nhiều bộ phim như Gọi giấc mơ về, Mộng phù du, Vì đó là em, Cái bóng bên chồng, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Lệ phí tình yêu, Con ma nhà họ Vương, Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân....

Vài năm gần đây, Minh Hằng chuyển sang vai trò nhà sản xuất phim. Hai bộ phim trước là Mùa viết tình ca, Hoa hậu giang hồ và web-drama Kẻ săn tin. Riêng phim chiếu mạng Kẻ săn tin do cô đầu tư, sản xuất, biên kịch và đóng vai chính được chi gần 6 tỉ đồng để thực hiện.

Bẫy ngọt ngào là bộ phim điện ảnh Minh Hằng đảm nhận với ba vai trò nhà đầu tư, đồng sản xuất và diễn viên.

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội

Anh chồng còn khiến nhiều người bức xúc khi bênh bồ đánh lại vợ. Trong khi cô vợ dẫn theo bạn thân đi đánh ghen, còn leo lên cả nắp capo xe hơi.

Xem thêm
Từ khóa:   minh hằng minh hằng ẩn ý minh hằng quan điểm

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"