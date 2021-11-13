Hình ảnh trên xe liên tưởng đến những vụ đánh ghen ồn ào gần đây khiến không ít người tò mò danh tính những nhân vật chính.

Mới đây, một cảnh đánh ghen ầm ĩ ở Hà Nôi thu hút sự chú ý của dư luận. Một người phụ nằm bò lên nắp capo xe hơi, liên tục la hét được cho là người vợ đi đánh ghen. Kèm theo đó là cô bạn đi giúp vợ đánh ghen, chửi cặp đôi đang cố thủ trên xe.

Lan Phương đóng vai người bạn đi đánh ghen hộ.

Anh chồng đánh lại vợ để bênh bồ - hình ảnh quen thuộc với các vụ đánh ghen gần đây.

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra nhân vật nam chính "hơi quen quen". Anh chính là "chồng hụt của Lan cave" trong phim "Quỳnh búp bê" - Trịnh Xuân Hảo.

Chia sẻ trên trang cá nhân, anh hài hước viết: "Cứ vào phim cái là bầm dập với vợ và bồ. Mệt lắm, chị em có ghen với tiểu tam thì cũng nên ghen cho văn minh nhé".

Chia sẻ trên Dân Việt, Trịnh Xuân Hảo cho biết cảnh đánh ghen này thực chất là một cảnh quay phim Thương ngày nắng về mà anh tham gia diễn xuất.

Trịnh Xuân Hảo trong phim Quỳnh búp bê.

"Lúc đó nhân vật của tôi đang đi cùng bồ thì bị cô vợ phát hiện và tới đánh ghen. Cảnh đánh ghen này rất giống với thực tế ngoài đời, cũng có những cảnh đánh ghen 'kinh hoàng' như vậy. Cô bồ nhảy lên nắp capo xe, chặn đầu xe,...", anh chia sẻ trên Dân Việt.

Các diễn viên Lan Phương, Thanh Hòa, Trịnh Xuân Hảo và Trương Thu Hà tham gia cảnh quay này (từ phía trái sang phải).

Đây là bộ phim truyền hình tiếp theo sau 3 năm anh tham gia đóng Quỳnh búp bê. Trịnh Xuân Hảo từng tham gia trong hàng loạt bộ phim đình đám như: Màu Của Tình Yêu, Cảnh Sát Hình Sự, Luật Đời...

Hiện tại, nhiều người mong ngóng ngày phim lên sóng để được xem diễn xuất ảnh Trịnh Xuân Hảo và các diễn viên trong phim.