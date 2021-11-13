Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội

Sao Việt 13/11/2021 22:09

Anh chồng còn khiến nhiều người bức xúc khi bênh bồ đánh lại vợ. Trong khi cô vợ dẫn theo bạn thân đi đánh ghen, còn leo lên cả nắp capo xe hơi.

Mới đây, một cảnh đánh ghen ầm ĩ ở Hà Nôi thu hút sự chú ý của dư luận. Một người phụ nằm bò lên nắp capo xe hơi, liên tục la hét được cho là người vợ đi đánh ghen. Kèm theo đó là cô bạn đi giúp vợ đánh ghen, chửi cặp đôi đang cố thủ trên xe.

Hình ảnh trên xe liên tưởng đến những vụ đánh ghen ồn ào gần đây khiến không ít người tò mò danh tính những nhân vật chính.

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội - Ảnh 1

Cô vợ đánh ghen trèo hẳn lên nắp capo xe bắt đôi tình nhân. 

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội - Ảnh 2

Lan Phương đóng vai người bạn đi đánh ghen hộ.

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội - Ảnh 3

Anh chồng đánh lại vợ để bênh bồ - hình ảnh quen thuộc với các vụ đánh ghen gần đây.

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra nhân vật nam chính "hơi quen quen". Anh chính là "chồng hụt của Lan cave" trong phim "Quỳnh búp bê" - Trịnh Xuân Hảo.

Chia sẻ trên trang cá nhân, anh hài hước viết: "Cứ vào phim cái là bầm dập với vợ và bồ. Mệt lắm, chị em có ghen với tiểu tam thì cũng nên ghen cho văn minh nhé".

Chia sẻ trên Dân Việt, Trịnh Xuân Hảo cho biết cảnh đánh ghen này thực chất là một cảnh quay phim Thương ngày nắng về mà anh tham gia diễn xuất. 

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội - Ảnh 4

Trịnh Xuân Hảo trong phim Quỳnh búp bê.

"Lúc đó nhân vật của tôi đang đi cùng bồ thì bị cô vợ phát hiện và tới đánh ghen. Cảnh đánh ghen này rất giống với thực tế ngoài đời, cũng có những cảnh đánh ghen 'kinh hoàng' như vậy. Cô bồ nhảy lên nắp capo xe, chặn đầu xe,...", anh chia sẻ trên Dân Việt.

Thực hư vụ đánh ghen ầm ĩ, náo loạn một góc phố ở Hà Nội - Ảnh 5

Các diễn viên Lan Phương, Thanh Hòa, Trịnh Xuân Hảo và Trương Thu Hà tham gia cảnh quay này (từ phía trái sang phải). 

Đây là bộ phim truyền hình tiếp theo sau 3 năm anh tham gia đóng Quỳnh búp bê.  Trịnh Xuân Hảo từng tham gia trong hàng loạt bộ phim đình đám như: Màu Của Tình Yêu, Cảnh Sát Hình Sự, Luật Đời...

Hiện tại, nhiều người mong ngóng ngày phim lên sóng để được xem diễn xuất ảnh Trịnh Xuân Hảo và các diễn viên trong phim.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Nhiều sao Việt tiếp lửa cho tuyển Việt Nam, người ra khán đài, kẻ ở nhà quây quần bên chiếc tivi cùng gia đình cổ vũ cho đội nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   thực hư vụ đánh ghen Thương Ngày Nắng Về cảnh đánh ghen phim

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"