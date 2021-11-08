Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới

Sao Việt 08/11/2021 21:52

Hôn nhân viên mãn của Mạnh Trường và vợ được cư dân mạng ngưỡng mộ.

Ngày 8/11, bà xã diễn viên Mạnh Trường - Phương Phạm chia sẻ món quà ý nghĩa mà chồng mua tặng nhân dịp kỉ niệm 13 năm ngày cưới.

Được biết, set quà của Mạnh Trường bao gồm túi xách và mắt kính của Louis Vuitton. Không chỉ cưng chiều vợ, anh còn dẫn bà xã đến mua trực tiếp tại store. Nhiều fan dự đoán món quà có giá trị khoảng 140 triệu đồng.

Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới - Ảnh 1
Bà xã Mạnh Trường hào hứng khoe món quà nhận được từ chồng.
Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới - Ảnh 2
Mạnh Trường đúng chuẩn ông chồng quốc dân trong mắt hội chị em. 

 

Mạnh Trường là diễn viên nổi tiếng ở phía Bắc. Anh được nhiều khán giả biết đến qua những bộ phim như  Bí mật tam giác vàng, Người đứng trong gió, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Hồ sơ cá sấu và mới đây là Hương vị tình thân.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Mạnh Trường còn có cuộc hôn nhân viên mãn. Được biết, Mạnh Trường và bà xã - chị Lan Phương, vốn là bạn học chung cấp hai. Nhưng phải đến năm lớp 12, Mạnh Trường mới dám tỏ tình và thổ lộ với bà xã.

Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới - Ảnh 3
Tổ ấm hiện tại của Mạnh Trường.
Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới - Ảnh 4
Cặp đôi vốn là bạn học chung cấp 2. 

 

Cặp đôi kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Đến nay, cả hai đã có với nhau hai con là Chíp (11 tuổi) và Bon (6 tuổi). Trong đó, cô bé Chíp được khán giả cả nước biết đến và yêu mến qua chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế".

Do bằng tuổi nên bà xã Mạnh Trường từng bị nhiều người nhận xét cho rằng cô có ngoại hình chênh lệch với nam diễn viên điển trai. Đáp lại điều này, Mạnh Trường cho biết, lúc nào anh cũng cảm thấy vợ rất xinh đẹp. 

Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới - Ảnh 5

Xả vai 'Shark' Long, Mạnh Trường chi 140 triệu mua quà tặng vợ nhân kỉ niệm ngày cưới - Ảnh 6

Nhan sắc vợ Mạnh Trường.

Mạnh Trường từng chia sẻ rằng bà xã của mình luôn là người khắt khe với các vai diễn của chồng và luôn tìm ra những điểm chưa tốt để soi lỗi. Ngoài ra, Lan Phương cũng rất thoải mái trong mọi chuyện, ủng hộ công việc và tâm lý khi chồng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Ở tuổi 36, bà xã của Mạnh Trường được khen ngợi là ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Lan Phương sở hữu vóc dáng khỏe khoắn và thon gọn nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục. Ngoài ra, gu thời trang của Lan Phương cũng vô cùng gợi cảm.

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