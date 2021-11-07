Nhận được lời tỏ tình từ... nữ giới, Elly Trần liền lên mạng hỏi ngay người bạn thân

Sao Việt 07/11/2021 18:24

Bất ngờ vì người tỏ tình không phải đàn ông, Elly Trần lên mạng hỏi lý do từ người bạn thân.

Ngày 7/11, Elly Trần đăng tải bài viết tiết lộ việc thời gian gần đây liên tục nhận được lời tỏ tình từ... nữ giới.

Điều này khiến chính cô và nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nổi tiếng với hình ảnh sexy, nhiều người cho rằng, Elly Trần chính là "nữ thần" trong mắt cánh đàn ông. Tuy nhiên, không ngờ bà mẹ hai con lại được cánh chị em ái mộ hơn cả đàn ông. 

Nhận được lời tỏ tình từ... nữ giới, Elly Trần liền lên mạng hỏi ngay người bạn thân - Ảnh 1
Elly Trần.

 

Vì quá bất ngờ, nữ diễn viên phải lên mạng hỏi ngay người bạn thân là LGBT của mình. Người bạn của cô cho biết vì Elly Trần có đầy đủ 2 yếu tố "sexy", "lạnh lùng" mà con gái LGBT yêu thích. 

Nhận được câu trả lời, bà mẹ hai con tỏ ra rất ngạc nhiên và phản bác lại người bạn của mình rằng. Đoạn hội thoại của Elly Trần và người bạn thân thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhận được lời tỏ tình từ... nữ giới, Elly Trần liền lên mạng hỏi ngay người bạn thân - Ảnh 2
Đoạn hội thoại của Elly Trần và người bạn thân.

 Elly Trần vốn nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Ngay cả sau khi sinh con, cô vẫn theo đuổi phong cách này. Thời gian gần đây, cựu hot girl Sài thành thường xuyên đăng ảnh những hình ảnh bán nude hay thả rông gây sốc.

Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên đã "hết thời" nên dùng chiêu trò "khoe thân" để tạo sức hút. Trước ý kiến trái chiều, Elly Trần bỏ ngoài tai vì "không ai có thể sống thay cho người khác nên họ không có quyền phán xét". Tuy nhiên gần đây, người đẹp 34 tuổi dường như trầm hơn. 

Nhận được lời tỏ tình từ... nữ giới, Elly Trần liền lên mạng hỏi ngay người bạn thân - Ảnh 3
Hình ảnh giản dị kín đáo được nhiều người yêu thích của Elly Trần. 

 

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