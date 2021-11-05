'Shark' Hưng khoe ảnh 'ting ting' để lộ số dư tài khoản, có đại gia như nhiều người nghĩ?

Sao Việt 05/11/2021 20:13

Số tiền trong tài khoản ngân hàng doanh nhân nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 5/11, doanh nhân Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) hào hứng chia sẻ hình ảnh được nhận tiền hỗ trợ từ nhà nước.

Shark Hưng bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng và Chính phủ và đăng kèm hình ảnh giao dịch ngân hàng: "Ơn Đảng, ơn Chính Phủ. Sau gần 30 năm nộp thuế, đóng bảo hiểm đầy đủ hôm nay nhận được hỗ trợ người lao động mà thấy rưng rưng..."

'Shark' Hưng khoe ảnh 'ting ting' để lộ số dư tài khoản, có đại gia như nhiều người nghĩ? - Ảnh 1
Chia sẻ của Shark Hưng.

 

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo Nghị quyết người lao động sẽ được hỗ trợ một khoản tiền nhất định căn cứ vào thời gian đóng BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Giống như nhiều người khác, 'Shark' Hưng cũng nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi vị doanh nhân nổi tiếng khoe ảnh nhận được "ting ting", nhiều fan bày tỏ sự sốt ruột khi chưa nhận được tiền. 

Số khác lại tập trung "soi" số dư tài khoản của doanh nhân 7X chỉ có hơn 43 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi ai cũng cho rằng số dư tài khoản đại gia như 'Shark' Hưng phải lên đến 9 con số.... Tuy nhiên, số tiền của doanh nhân nổi tiếng lại không như nhiều người nghĩ.

'Shark' Hưng khoe ảnh 'ting ting' để lộ số dư tài khoản, có đại gia như nhiều người nghĩ? - Ảnh 2
Doanh nhân Phạm Thanh Hưng.

 

Shark Hưng được biết đến khi tham gia với vai trò nhà đầu tư chính tại chương trình “Thương vụ Bạc Tỷ Shark Tank Việt Nam ” ở 3 mùa phát sóng trước. Ông hiện là chủ tịch công ty cổ phần và phát triển bất động sản thế kỷ CENINVEST, kiêm chức Phó chủ tịch hội đồng quản trị CEN G

 

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