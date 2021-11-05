Đang hăng say trả lời phỏng vấn, Á hậu Phương Anh gặp sự cố bất ngờ

Sao Việt 05/11/2021 20:46

May mắn là nàng Á hậu phản ứng nhanh nhạy nên không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Cách đây ít giờ, Á hậu Việt Nam 2020 - Phương Anh có buổi phỏng vấn để ghi hình một chương trình tiếng Anh cho VTV. Tại đây, nàng Á hậu chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ, kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị của mình. Tham gia buổi phỏng vấn, Phương Anh ghi điểm khi nói lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. 

Đang trả lời phỏng vấn hăng say, con mèo nhà Phương Anh đã làm đổ tấm đệm đang được dựng gần đó. Nhờ phản ứng nhanh lẹ, nàng hậu quay ra đỡ được tấm đệm không đổ vào người. Màn xử lý nhanh nhẹn của Phương Anh nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô có chiều cao ấn tượng nhất là 1m77. Bên cạnh đó, người đẹp 9X cũng sở hữu số đo ba vòng rất chuẩn mực: 87-61-93cm. 

Phương Anh là một trong những nàng hậu có thành tích học tập tốt nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Tháng 3 vừa qua, nàng hậu tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học RMIT, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể: Thủ khoa đầu vào khối song ngữ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), đoạt giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp 2016, được tuyển thẳng vào 2 trường đại học danh giá là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, trúng tuyển Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, nhận học bổng toàn phần 4 năm Đại học RMIT, 2 bằng ngoại ngữ IELTS 8.0, Dalf C1.

Hiện Phương Anh đang học thêm tiếng Nhật và văn hóa Nhật cũng như rèn luyện hình thể để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International). Là đại diện Việt Nam tại Miss International 2021 tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ban tổ chức cuộc thi đã thông báo hủy bỏ lịch dự kiến vào tháng 11/2021 mà dời sang mùa thu năm 2022.

Trước Phương Anh, Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân và Top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019 Tường San cũng đã gặt hái được những thành tích đáng nể tại đấu trường sắc đẹp này.

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