Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô

Sao Việt 07/11/2021 16:37

Nhóm bạn thân toàn gái xinh của Huyền Baby có buổi tụ tập, trò chuyện tại biệt thự trắng gia đình cựu hot girl.

Showbiz có vô số nhóm bạn thân chơi như hội bạn Trấn Thành, Tăng Thanh Hà, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh... Hội bạn sang chảnh, toàn gái xinh chắc chắn không thể không nhắc đến nhóm bạn thân của Huyền Baby. 

Mới đây, cựu hot girl Hà thành khoe ảnh nhóm bạn thân có dịp hội ngộ tại biệt thự gia đình cô. Bà mẹ hai con hào hứng gọi vui đây là dịp gặp gỡ của các "tuyệt sắc giai nhân Hà thành".

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 1
Huyền Baby khoe ảnh nhóm bạn thân hội ngộ. 

 

 Trong ảnh là những cái tên đình đám như Hạnh Sino, Emily Nguyễn, Milan Phạm. Hiện tại, mỗi người đều chọn cho mình hướng đi riêng, có người đã lập gia đình người vẫn độc thân nhưng tình bạn của vẫn khăng khít bền chặt như thuở đầu.

Khá lâu rồi người ta mới thấy team này hội tụ đông đủ. Bức ảnh chị chị em em thân thiết với nhau đã khiến dân tình phải thả tim mỏi tay vì nhan sắc đẳng cấp của cả nhóm. 

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 2

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 3

Hương Baby (vợ Tuấn Hưng) cũng chơi chung nhóm Huyền Baby. Nhưng có lẽ do công việc bận rộn nên lần này bà xã ca sĩ Tuấn Hưng không góp mặt trong khung hình. 

Emily và Hạnh Sino tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật thì Huyền Baby và Hương Baby lại lựa chọn việc kinh doanh. Chính vì vậy, mà họ ít có dịp ngồi lại đông đủ.

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 4

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 5

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 6

Không chỉ đồng hành trong các buổi tụ tập, nhóm bạn thân thỉnh thoảng còn hội ngộ tại sự kiện. 

Địa điểm mà nhóm bạn thân Huyền Baby gặp gỡ lần này là tại biệt thự - tư gia của gia đình cô. Được biết, đây là món quà mà ông xã thiếu gia dành tặng Huyền Baby nhân dịp Valentien 2020.

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 7

Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô - Ảnh 8

Căn biệt thự trắng triệu đô của gia đình Huyền Baby.

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