Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Nhiều sao Việt tiếp lửa cho tuyển Việt Nam, người ra khán đài, kẻ ở nhà quây quần bên chiếc tivi cùng gia đình cổ vũ cho đội nhà.
- Nhận được lời tỏ tình từ... nữ giới, Elly Trần liền lên mạng hỏi ngay người bạn thân
- Hội bạn thân sang chảnh toàn 'tuyệt sắc giai nhân Hà thành' của Huyền Baby hội ngộ tại biệt thự 3,5 triệu đô
Vào lúc 19h tối nay, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hơn 10 nghìn khán giả, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.
Ngoài sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá, nhiều sao Việt đăng bài tiếp sức cho tuyển Việt Nam thi đấu.
Á hậu Huyền My ra tận sân vận động Mỹ Đình xem và cổ vũ cho đội nhà. Là fan của bóng đá, mỗi khi rảnh rỗi Huyền My đều không bỏ lỡ một trận đấu nào.
Mẹ Quang Hải ra tận sân cổ vũ cho con trai và đội nhà.
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đã đến SVĐ Mỹ Đình xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản. Dù đeo khẩu trang nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra người đẹp thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My dù bị chụp lén.
Nghệ sĩ Tự Long đăng bài cổ vũ đội nhà. Anh cho biết bản thân không mơ ước gì cao sang chỉ ước là thua Nhật Bản ít nhất tỷ số 1-2.
Á hậu Thúy Vân cổ vũ đội Việt Nam: "Việt Nam ơi quyết thắng".
Vy Oanh quây quần bên gia đình cùng xem bóng đá.
Diễn viên Nam Thư.