Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Vào lúc 19h tối nay, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hơn 10 nghìn khán giả, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.

Ngoài sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá, nhiều sao Việt đăng bài tiếp sức cho tuyển Việt Nam thi đấu.