Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Sao Việt 11/11/2021 20:44

Nhiều sao Việt tiếp lửa cho tuyển Việt Nam, người ra khán đài, kẻ ở nhà quây quần bên chiếc tivi cùng gia đình cổ vũ cho đội nhà.

Vào lúc 19h tối nay, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hơn 10 nghìn khán giả, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. 

Ngoài sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá, nhiều sao Việt đăng bài tiếp sức cho tuyển Việt Nam thi đấu.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 1

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 2

Á hậu Huyền My ra tận sân vận động Mỹ Đình xem và cổ vũ cho đội nhà. Là fan của bóng đá, mỗi khi rảnh rỗi Huyền My đều không bỏ lỡ một trận đấu nào. 

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 3

Mẹ Quang Hải ra tận sân cổ vũ cho con trai và đội nhà.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 4

Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đã đến SVĐ Mỹ Đình xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản. Dù đeo khẩu trang nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra người đẹp thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 5

Nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My dù bị chụp lén.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 6

Nghệ sĩ Tự Long đăng bài cổ vũ đội nhà. Anh cho biết bản thân không mơ ước gì cao sang chỉ ước là thua Nhật Bản ít nhất tỷ số 1-2.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 7

Á hậu Thúy Vân cổ vũ đội Việt Nam: "Việt Nam ơi quyết thắng".

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 8

Vy Oanh quây quần bên gia đình cùng xem bóng đá.

Dàn sao Việt tiếp sức cho tuyển Việt Nam: Á hậu Huyền My, bạn gái Văn Hậu gây chú ý trên khán đài SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 9

Diễn viên Nam Thư.

 

 

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