Biệt thự như khách sạn 5 sao sắp hoàn thiện, Lệ Quyên lại gây sốc khi tậu xế hộp mới

Nữ ca sĩ tiếp tục bổ sung một chiếc xế hộp mới vào bộ sưu tập xe hơi của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, Lệ Quyên có 3 chiếc xe hạng sang.
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Sau khi ly hôn với ông chủ phòng trà Đức Huy, cuối tháng 12/2020, "nữ hoàng phòng trà" tậu biệt thự mới. Được biết, nhà mới của nữ ca sĩ nằm ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, rộng 337 m2, gồm một trệt, hai lầu, vị trí đắc địa mang phong cách Hy Lạp cổ điển. Hiện tại, ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Biệt thự mới tậu sắp hoàn thiện, Lệ Quyên lại tiếp tục "nhá hàng" ảnh mua xe hơi mới khiến nhiều người bất ngờ. Tính tới thời điểm hiện tại, Lệ Quyên có 3 chiếc xe hạng sang. Chia sẻ trên Instagram, Lệ Quyên viết: "Đón luôn em út về nhà với các anh các chị cho vui rồi nha".
Theo đó, chiếc xe mà nữ ca sĩ vừa mua có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Từ khi hẹn hò với tình trẻ kém 11 tuổi, Lệ Quyên được nhận xét ngày càng gợi cảm, quyến rũ hơn. Không những thế, cô cũng mạnh tay cho việc chi tiêu, mua sắm.
Trước đó, vào tháng 12/2020, nữ ca sĩ cũng sắm một chiếc Audi Q8 với giá hơn 5 tỷ đồng.
Trước đó, "nữ hoàng phòng trà" đã sở hữu siêu xe Bentley có giá gần 20 tỷ đồng. Nội thất xe sang trọng, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có không gian rộng rãi, tạo sự thoải mái cho nữ ca sĩ.