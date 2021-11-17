Biệt thự như khách sạn 5 sao sắp hoàn thiện, Lệ Quyên lại gây sốc khi tậu xế hộp mới

Sau khi ly hôn với ông chủ phòng trà Đức Huy, cuối tháng 12/2020, "nữ hoàng phòng trà" tậu biệt thự mới. Được biết, nhà mới của nữ ca sĩ nằm ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, rộng 337 m2, gồm một trệt, hai lầu, vị trí đắc địa mang phong cách Hy Lạp cổ điển. Hiện tại, ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Biệt thự mới tậu sắp hoàn thiện, Lệ Quyên lại tiếp tục "nhá hàng" ảnh mua xe hơi mới khiến nhiều người bất ngờ. Tính tới thời điểm hiện tại, Lệ Quyên có 3 chiếc xe hạng sang. Chia sẻ trên Instagram, Lệ Quyên viết: "Đón luôn em út về nhà với các anh các chị cho vui rồi nha".