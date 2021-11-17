'Nữ hoàng dao kéo' mới của showbiz gọi tên Thúy Vi: Hết nâng lại tháo túi ngực, hút mỡ bụng lại sửa thêm chi tiết này

Sao Việt 17/11/2021 01:37

Hot girl Cà Mau - Thúy Vi vừa công khai đi sửa thêm chi tiết này trên mặt khiến nhiều người bất ngờ.

Hot girl Cà Mau - Thúy Vi lại gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh úp mở cho biết đã sửa thêm một chi tiết trên mặt. Trên story Instagram cá nhân, Thúy Vi đăng ảnh cận mặt lộ phần mí mắt sưng húp, cho hay: "Con mắt của mị sắp lành rồi nha".

'Nữ hoàng dao kéo' mới của showbiz gọi tên Thúy Vi: Hết nâng lại tháo túi ngực, hút mỡ bụng lại sửa thêm chi tiết này - Ảnh 1
Thúy Vi khoe ảnh đi nhấn mí.

 

Được biết, hot girl 9X mới đi nhấn mí. Trong phần bình luận với người hâm mộ, Thúy Vi cho biết, cô chi khoảng 4-6 triệu đồng cho lần tân trang nhan sắc này. Khi bị nhận xét hai mí mắt không đều nhau, bên to bên nhỏ, Thúy Vi cho hay, cô mới nhấn mí được 10 ngày nên vết thương chưa lành hẳn.

Trước khi nhấn mí, Thúy Vi được biết đến là sao nữ 9X có đam mê với chuyện dao kéo. Sau ồn ào tình cảm với Phan Thành, Thúy Vi không ngại công khai chi bội tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Mỹ nhân sinh năm 1998 từng gây sốc khi khoe gương mặt nguyên bản và sau khi "dao kéo". Không chỉ sửa mí, sửa mũi, hút mỡ bụng, chỉnh răng, độn cằm,... Thúy Vi còn nhiều lần chỉnh sửa vòng 1.

'Nữ hoàng dao kéo' mới của showbiz gọi tên Thúy Vi: Hết nâng lại tháo túi ngực, hút mỡ bụng lại sửa thêm chi tiết này - Ảnh 2
Hot girl từng nâng rồi tháo túi ngực rồi lại đặt lại túi ngực kích cỡ nhỏ hơn.

 

Năm 2019, hot girl Cà Mau quyết định tháo túi ngực giả khiến nhiều người bất ngờ. Tới năm 2020, cô tiếp tục đi nâng cấp vòng 1 lần 2 và hút mỡ bụng. Nói về lý do rút túi ngực, Thúy Vi cho biết, trước đây cô từng nâng ngực với size 340 cc mỗi bên, vì vậy vòng một trở nên quá lớn, thiếu cân.

Lần này, cô quyết định chọn size ngực vừa phải hơn là 285 cc, giúp thân hình quyến rũ vừa đủ, đồng thời dễ dàng hơn trong việc lựa chọn váy áo. Chi phí tháo túi ngực của Thúy Vi là 20 triệu đồng rẻ hơn so với việc đặt túi ngực có giá 80 triệu đồng.

'Nữ hoàng dao kéo' mới của showbiz gọi tên Thúy Vi: Hết nâng lại tháo túi ngực, hút mỡ bụng lại sửa thêm chi tiết này - Ảnh 3
Loạt ảnh đi hút mỡ bụng, dao kéo gương mặt của Thúy Vi. 

 

Ngoài ra, cô còn công khai việc đi hút mỡ bụng. “Mình làm hút mỡ và tiêm mỡ tự thân vào vòng 3 là 170 triệu”, cô nàng tuyên bố.

 

 

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