'Gây choáng' như fan Minh Triệu - Kỳ Duyên, mua hẳn một ngôi sao 'hàng real 100%' để làm quà cho thần tượng?

Hậu trường 04/10/2021 17:37

Cả Minh Triệu và Kỳ Duyên cùng đăng tải thông tin 'khủng' lên trang cá nhân.

Khán giả Việt chắc chắn không còn quá xa lạ với cặp bạn "siêu thân" Minh Triệu - Kỳ Duyên. Cả hai còn sở hữu một lượng fan đông đảo kể từ sau khi tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" và đến hiện tại người hâm mộ vẫn rất hùng hậu. Điều này được chứng tỏ qua một hành động gần đây người hâm mộ cặp đôi Minh Triệu - Kỳ Duyên khiến ai cũng phải "lóa cả mắt".

'Gây choáng' như fan Minh Triệu - Kỳ Duyên, mua hẳn một ngôi sao 'hàng real 100%' để làm quà cho thần tượng? - Ảnh 1
Minh Triệu - Kỳ Duyên là đôi bạn như 'hình với bóng' của showbiz Việt. 

Cụ thể, tối ngày 3/10 vừa qua, Minh Triệu đăng tải một bài viết chia sẻ rằng các fan đã mua tặng cô và Kỳ Duyên một ngôi sao trực tuyến. Nữ người mẫu viết trên trang cá nhân: "Thật sự xúc động khi biết có 1 vì sao mang tên mình ở đâu đó trong thiên hà rộng lớn. Bạn ấy nhắn rằng theo dõi đã lâu nên biết mình thích ngắm trăng lắm, nhưng không mua nổi nên chỉ tặng được ngôi sao thôi".

'Gây choáng' như fan Minh Triệu - Kỳ Duyên, mua hẳn một ngôi sao 'hàng real 100%' để làm quà cho thần tượng? - Ảnh 2
 Bài đăng trên trang cá nhân của Minh Triệu nhận được nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh đó, người mẫu gốc Phú Yên cũng gửi những lời cảm ơn chân thành đến những ai đã yêu mến ủng hộ cô và người bạn thân Kỳ Duyên: "Chúng mình luôn rất tự hào và trân trọng tình cảm của mọi người vì đã luôn cổ vũ Triệu Duyên theo nhiều cách khác nhau".

'Gây choáng' như fan Minh Triệu - Kỳ Duyên, mua hẳn một ngôi sao 'hàng real 100%' để làm quà cho thần tượng? - Ảnh 3 

Dù không tiết lộ giá trị nhưng ai cũng đoán rằng fan đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để "tậu" một ngôi sao dành cho thần tượng.

Bài đăng của Minh Triệu ngay lập tức "gây choáng" với độ chịu chơi và cũng rất chịu chi từ người hâm mộ. Đồng thời, netizen cũng dành nhiều lời khen có cánh cho cặp đôi "trên mức tình bạn" của Kỳ Duyên - Minh Triệu.

'Gây choáng' như fan Minh Triệu - Kỳ Duyên, mua hẳn một ngôi sao 'hàng real 100%' để làm quà cho thần tượng? - Ảnh 4

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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