'Gây choáng' như fan Minh Triệu - Kỳ Duyên, mua hẳn một ngôi sao 'hàng real 100%' để làm quà cho thần tượng?

Khán giả Việt chắc chắn không còn quá xa lạ với cặp bạn "siêu thân" Minh Triệu - Kỳ Duyên. Cả hai còn sở hữu một lượng fan đông đảo kể từ sau khi tham gia chương trình "Cuộc đua kỳ thú" và đến hiện tại người hâm mộ vẫn rất hùng hậu. Điều này được chứng tỏ qua một hành động gần đây người hâm mộ cặp đôi Minh Triệu - Kỳ Duyên khiến ai cũng phải "lóa cả mắt".

Minh Triệu - Kỳ Duyên là đôi bạn như 'hình với bóng' của showbiz Việt.

Cụ thể, tối ngày 3/10 vừa qua, Minh Triệu đăng tải một bài viết chia sẻ rằng các fan đã mua tặng cô và Kỳ Duyên một ngôi sao trực tuyến. Nữ người mẫu viết trên trang cá nhân: "Thật sự xúc động khi biết có 1 vì sao mang tên mình ở đâu đó trong thiên hà rộng lớn. Bạn ấy nhắn rằng theo dõi đã lâu nên biết mình thích ngắm trăng lắm, nhưng không mua nổi nên chỉ tặng được ngôi sao thôi".