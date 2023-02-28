Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào?

Hiện nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên vợ vui thú điền viên, tận hưởng không gian bình yên.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tiết Cương cũng là một trong những nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa nhưng đời tư tình cảm của nam diễn viên khá lận đận. Cho đến độ tuổi U50, Tiết Cương mới chính thức tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bà xã kém 26 tuổi. Vào tháng 4/2022 vừa qua, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi âm thầm tổ chức đám cưới ở quê cô dâu tại Cần Thơ. Đám cưới của Tiết Cương được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Cát Phượng, Cát Tường…

Tiết Cương giấu kín chuyện kết hôn ở tuổi 49 - Ảnh: Internet Được biết, Ngọc Thưởng - bà xã của Tiết Cương mới 23 tuổi và không hoạt động nghệ thuật. Bạn đời của Tiết Cương chuộng lối trang điểm tự nhiên, ít son phấn. Cô cũng có lối ăn mặc đơn giản, thoải mái. Trước khi lấy vợ, diễn viên sinh năm 1973 cũng giấu kín chuyện tình cảm. Khán giả chỉ biết được thông tin này khi những hình ảnh đám cưới của Tiết Cương vô tình được lan truyền trên mạng xã hội. Chia sẻ về việc chênh lệch tuổi tác, Tiết Cương cho biết: "Mình già hay trẻ, quan trọng đó là cái tâm hồn của mình. Mình sống vui vẻ, yêu đời là tự nhiên sẽ thấy mình trẻ trung. Còn khi suy nghĩ tiêu cực, lo lắng hay không tự tin thì sẽ thấy mình già. Lúc mình tự tin, thoải mái thì lúc nào cũng thấy giống như là thanh niên vậy đó".

Ngọc Thưởng - bà xã của Tiết Cương mới 23 tuổi và không hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Được biết, sau khi kết hôn, Ngọc Thưởng hiện tại kinh doanh online. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh và cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Trên kênh YouTube cá nhân, Tiết Cương thường đăng tải những video cuộc sống đời thường. Đôi vợ chồng son cùng có những chuyến đi chơi, khám phá ẩm thực, review địa điểm du lịch… Nam diễn viên thích thú giới thiệu vợ là “YouTuber Ngọc Thưởng”, thường xuyên pha trò chọc vợ trong các đoạn clip. Trên kênh YouTube cá nhân, Tiết Cương thường đăng tải những video cuộc sống đời thường - Ảnh: Internet Hiện nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên vợ vui thú điền viên, tận hưởng không gian bình yên. Nam diễn viên 7x từng tiết lộ bà xã đã theo dõi và hâm mộ anh được 20 năm: "Tuy Tiết Cương gặp vợ không có lâu nhưng cô ấy là fan của Tiết Cương từ bé! Nên tuy mới gặp nhau nhưng đã hiểu về nhau rồi”. Hiện nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên vợ vui thú điền viên, tận hưởng không gian bình yên - Ảnh: Internet Về chuyện lấy vợ ở tuổi 49, Tiết Cương cho biết đó là khoảng thời gian thích hợp: "Với tính cách của mình, lấy vợ trễ rất là hợp lý. Nếu ngày xưa, lấy vợ sớm khoảng 20-30 thì có lẽ đến bây giờ lấy được nhiều vợ rồi. Vì lúc đó, tính Tiết Cương lãng tử, thích bay bổng, đi ngao du đi đây đi đó, chưa muốn dừng chân. Đến bao giờ cảm thấy mình chững chạc, ổn định thì lấy vợ mới hợp lý". Nam diễn viên cho rằng bây giờ là lúc "chín muồi".

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