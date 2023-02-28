Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào?

Hậu trường 28/02/2023 09:21

Hiện nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên vợ vui thú điền viên, tận hưởng không gian bình yên.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tiết Cương cũng là một trong những nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa nhưng đời tư tình cảm của nam diễn viên khá lận đận. Cho đến độ tuổi U50, Tiết Cương mới chính thức tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bà xã kém 26 tuổi. 

Vào tháng 4/2022 vừa qua, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi âm thầm tổ chức đám cưới ở quê cô dâu tại Cần Thơ. Đám cưới của Tiết Cương được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Cát Phượng, Cát Tường…

Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào? - Ảnh 1
Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào? - Ảnh 2
Tiết Cương giấu kín chuyện kết hôn ở tuổi 49 - Ảnh: Internet

Được biết, Ngọc Thưởng - bà xã của Tiết Cương mới 23 tuổi và không hoạt động nghệ thuật. Bạn đời của Tiết Cương chuộng lối trang điểm tự nhiên, ít son phấn. Cô cũng có lối ăn mặc đơn giản, thoải mái. Trước khi lấy vợ, diễn viên sinh năm 1973 cũng giấu kín chuyện tình cảm. Khán giả chỉ biết được thông tin này khi những hình ảnh đám cưới của Tiết Cương vô tình được lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ về việc chênh lệch tuổi tác, Tiết Cương cho biết: "Mình già hay trẻ, quan trọng đó là cái tâm hồn của mình. Mình sống vui vẻ, yêu đời là tự nhiên sẽ thấy mình trẻ trung. Còn khi suy nghĩ tiêu cực, lo lắng hay không tự tin thì sẽ thấy mình già. Lúc mình tự tin, thoải mái thì lúc nào cũng thấy giống như là thanh niên vậy đó".

Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào? - Ảnh 3
Ngọc Thưởng - bà xã của Tiết Cương mới 23 tuổi và không hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi kết hôn, Ngọc Thưởng hiện tại kinh doanh online. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh và cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Trên kênh YouTube cá nhân, Tiết Cương thường đăng tải những video cuộc sống đời thường. Đôi vợ chồng son cùng có những chuyến đi chơi, khám phá ẩm thực, review địa điểm du lịch… Nam diễn viên thích thú giới thiệu vợ là “YouTuber Ngọc Thưởng”, thường xuyên pha trò chọc vợ trong các đoạn clip. 

Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào? - Ảnh 4
Trên kênh YouTube cá nhân, Tiết Cương thường đăng tải những video cuộc sống đời thường - Ảnh: Internet

Hiện nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên vợ vui thú điền viên, tận hưởng không gian bình yên. Nam diễn viên 7x từng tiết lộ bà xã đã theo dõi và hâm mộ anh được 20 năm: "Tuy Tiết Cương gặp vợ không có lâu nhưng cô ấy là fan của Tiết Cương từ bé! Nên tuy mới gặp nhau nhưng đã hiểu về nhau rồi”.

Gần 1 năm bí mật kết hôn vợ trẻ kém 26 tuổi, cuộc sống vợ chồng son hiện tại của Tiết Cương như thế nào? - Ảnh 5
Hiện nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên vợ vui thú điền viên, tận hưởng không gian bình yên - Ảnh: Internet

Về chuyện lấy vợ ở tuổi 49, Tiết Cương cho biết đó là khoảng thời gian thích hợp: "Với tính cách của mình, lấy vợ trễ rất là hợp lý. Nếu ngày xưa, lấy vợ sớm khoảng 20-30 thì có lẽ đến bây giờ lấy được nhiều vợ rồi. Vì lúc đó, tính Tiết Cương lãng tử, thích bay bổng, đi ngao du đi đây đi đó, chưa muốn dừng chân. Đến bao giờ cảm thấy mình chững chạc, ổn định thì lấy vợ mới hợp lý". Nam diễn viên cho rằng bây giờ là lúc "chín muồi".

Xuất hiện cùng chồng dự tiệc sinh nhật Lê Giang, nhan sắc vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương thu hút sự chú ý

Xuất hiện cùng chồng dự tiệc sinh nhật Lê Giang, nhan sắc vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương thu hút sự chú ý

Vợ chồng Tiết Cương cùng góp mặt tham gia tiệc sinh nhật của Lê Giang đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Tiết Cương tiết cương lấy vợ vợ NS Tiết Cương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang