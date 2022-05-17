Từng là mẫu đàn ông lãng tử thích ngao du đây đó, Tiết Cương thừa nhận bà xã là người khiến anh muốn cưới ngay lần đầu gặp gỡ

Hậu đám cưới, Tiết Cương vừa hé lộ một số bất ngờ thú vị liên quan đến bản thân lẫn bà xã xinh đẹp của mình khiến khán giả thích thú.

Cách đây không lâu, diễn viên Tiết Cương khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tổ chức đám cưới ở tuổi 49. Đám cưới của nam diễn viên được tổ chức tại quê nhà miền Tây với sự có mặt nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết như: Vợ chồng Lý Hải, Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường, Trần Bùm,... Hình ảnh tại lễ cưới của Tiết Cương và bà xã kém anh đến 26 tuổi - Anh: Internet Mới đây, nam diễn viên Tiết Cương xuất hiện tại chương trình Lời tự sự trên sóng truyền hình. Tại đây, MC Phí Linh đã chia sẻ niềm vui của nam diễn viên khi vừa cưới vợ. Nữ MC cho biết, Tiết Cương lấy vợ ở tuổi 49 nhưng vẫn thua người thầy của mình là NSƯT Công Ninh kết hôn ở tuổi 51. Anh từng nói rằng sẽ không vượt qua người thầy của mình và đã hoàn thành được mục tiêu đó trước tuổi 50.

Trong chương trình lời tự sự, nam diễn viên đã có những lời tâm sự xoay quanh về cuộc sống của mình - Ảnh: Internet Chia sẻ về cảm xúc khi lấy vợ ở tuổi này, Tiết Cương cho hay: "Với tính cách của mình, lấy vợ trễ rất là hợp lý. Nếu ngày xưa, lấy vợ sớm khoảng 20-30 thì có lẽ đến bây giờ lấy được nhiều vợ rồi. Vì lúc đó, tính Tiết Cương lãng tử, thích bay bổng, đi ngao du đi đây đi đó, chưa muốn dừng chân. Đến bao giờ cảm thấy mình chững chạc, ổn định thì lấy vợ mới hợp lý". Nói đến tình yêu với vợ, nam diễn viên cũng tiết lộ một thông tin khiến netizen phải bất ngờ khi anh cho biết vợ đã luôn theo dõi hành trình sự nghiệp của xuyên suốt 20 năm qua:

"Tuy Tiết Cương gặp vợ không có lâu nhưng cô ấy là fan của Tiết Cương từ bé nên tuy mới gặp nhau nhưng đã hiểu về nhau rồi. Cô ấy ái mộ Tiết Cương từ phim Hướng nghiệp, đã 20 năm. Thành ra, cô ấy theo dõi từng bước chân nghệ thuật của Tiết Cương. Duyên đã đến, đã đủ thì sẽ thành đôi. Tôi không cần phải tìm hiểu lâu vì cô ấy theo dõi mình 20 năm rồi''. Tiết Cương cho biết bà xã đã theo dõi anh trong suốt 20 năm qua - Ảnh: Internet Hiện cặp đôi vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, dù không thường xuyên đăng hình ảnh đời tư lên trang MXH nhưng với những lời tâm sự trên của Tiết Cương, netizen nhận định nam diễn viên đang có quãng thời gian tươi đẹp bên cạnh bà xã.

Tiết Cương: Đọc những bình luận đó, tôi sốc lắm! “Họ nói tôi là nghệ sĩ hết thời mới làm Youtube, nghệ sĩ biết gì về kỹ thuật mà nói…”, Tiết Cương chia sẻ.

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