Từng là mẫu đàn ông lãng tử thích ngao du đây đó, Tiết Cương thừa nhận bà xã là người khiến anh muốn cưới ngay lần đầu gặp gỡ

Hậu đám cưới, Tiết Cương vừa hé lộ một số bất ngờ thú vị liên quan đến bản thân lẫn bà xã xinh đẹp của mình khiến khán giả thích thú.
- Diễn viên hài Hữu Nghĩa: Ngoài 50 tuổi mới được làm cha, thấy mình rất giống Tiết Cương
- Sau lễ cưới chấn động, Tiết Cương và vợ trẻ 'úp mở' việc đi hưởng tuần trăng mật nhưng tuyệt nhiên vẫn không làm việc này cùng nhau!
Cách đây không lâu, diễn viên Tiết Cương khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tổ chức đám cưới ở tuổi 49. Đám cưới của nam diễn viên được tổ chức tại quê nhà miền Tây với sự có mặt nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết như: Vợ chồng Lý Hải, Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường, Trần Bùm,...
Mới đây, nam diễn viên Tiết Cương xuất hiện tại chương trình Lời tự sự trên sóng truyền hình. Tại đây, MC Phí Linh đã chia sẻ niềm vui của nam diễn viên khi vừa cưới vợ. Nữ MC cho biết, Tiết Cương lấy vợ ở tuổi 49 nhưng vẫn thua người thầy của mình là NSƯT Công Ninh kết hôn ở tuổi 51. Anh từng nói rằng sẽ không vượt qua người thầy của mình và đã hoàn thành được mục tiêu đó trước tuổi 50.
Chia sẻ về cảm xúc khi lấy vợ ở tuổi này, Tiết Cương cho hay: "Với tính cách của mình, lấy vợ trễ rất là hợp lý. Nếu ngày xưa, lấy vợ sớm khoảng 20-30 thì có lẽ đến bây giờ lấy được nhiều vợ rồi. Vì lúc đó, tính Tiết Cương lãng tử, thích bay bổng, đi ngao du đi đây đi đó, chưa muốn dừng chân. Đến bao giờ cảm thấy mình chững chạc, ổn định thì lấy vợ mới hợp lý".
Nói đến tình yêu với vợ, nam diễn viên cũng tiết lộ một thông tin khiến netizen phải bất ngờ khi anh cho biết vợ đã luôn theo dõi hành trình sự nghiệp của xuyên suốt 20 năm qua:
"Tuy Tiết Cương gặp vợ không có lâu nhưng cô ấy là fan của Tiết Cương từ bé nên tuy mới gặp nhau nhưng đã hiểu về nhau rồi. Cô ấy ái mộ Tiết Cương từ phim Hướng nghiệp, đã 20 năm. Thành ra, cô ấy theo dõi từng bước chân nghệ thuật của Tiết Cương. Duyên đã đến, đã đủ thì sẽ thành đôi. Tôi không cần phải tìm hiểu lâu vì cô ấy theo dõi mình 20 năm rồi''.
Hiện cặp đôi vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, dù không thường xuyên đăng hình ảnh đời tư lên trang MXH nhưng với những lời tâm sự trên của Tiết Cương, netizen nhận định nam diễn viên đang có quãng thời gian tươi đẹp bên cạnh bà xã.