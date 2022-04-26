Sau lễ cưới chấn động, Tiết Cương và vợ trẻ 'úp mở' việc đi hưởng tuần trăng mật nhưng tuyệt nhiên vẫn không làm việc này cùng nhau!

Sau ngày Vu Quy, trên trang cá nhân, Tiết Cương và bà xã đều đồng loạt chia sẻ những hình ảnh đi du lịch biển. Tuy nhiên, đáng chú ý là cả 2 đều không đăng tải hình ảnh chụp cùng nhau.

Ngày 10/4 vừa qua, thông tin nghệ sĩ Tiết Cương về quê cưới vợ gây chấn động showbiz Việt. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên gần như không ai biết về chuyện tình cảm của nam nghệ sĩ, thậm chí là nhóm bạn thân thiết. Trên mạng xã hội, hình ảnh ngày vui của Tiết Cương được các nghệ sĩ tham dự đăng tải chứ về phía nam nghệ sĩ cũng hoàn toàn không chia sẻ thêm thông tin gì. Được biết, sau ngày Vu Quy, trên trang cá nhân, Tiết Cương và bà xã đều đồng loạt chia sẻ những hình ảnh đi du lịch biển. Tuy nhiên, đáng chú ý là cả 2 đều không đăng tải hình ảnh chụp cùng nhau, chỉ cùng một khung cảnh và địa điểm tương đối giống nhau nên nhiều netizen cho rằng cặp vợ chồng son đang đi tận hưởng tuần trăng mật.

Sau lễ cưới, cả 2 đều đăng tải hình ảnh đi du lịch tại một địa điểm giống nhau nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ hình chụp cùng nhau - Ảnh: Thể thao và văn hóa Không chỉ vậy, sau đám cưới, nam diễn viên dù rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh về cuộc sống đời thường, công việc nhưng vẫn quyết giữ kín thông tin về người bạn đời của mình. Trước đó, ngay trong hôn lễ, theo những đoạn clip được quay lại, nam danh hài cũng bày tỏ mong muốn được giữ kín chuyện hôn sự. Nam diễn viên bộc bạch: "Đầu tiên tôi xin cảm ơn ban tổ chức cảm ơn quý vị đã đến đã đến đây. Quý vị có quay phim, chụp ảnh làm kỉ niệm nhưng đừng đăng lên mạng nhé. Ảnh hưởng đến nhiều... Tình hình showbiz đang nhạy cảm, một số đối tượng sẽ cắt, ghép, lồng ghép vào cho rằng nghệ sĩ đang ăn mừng chuyện gì đó. Rất là nhạy cảm. Xin cảm ơn.

Đám cưới của Tiết Cương được tổ chức đơn giản với sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên - Ảnh: Lao động Quý vị tới dự lễ cưới của Tiết Cương là rất yêu thương Tiết Cương, không ngại đường xá xa xôi. Rất là yêu thương Tiết Cương thì cũng mong quý vị giữ cho Tiết Cương một chút riêng tư, đừng đăng lên mạng nhé. Xin chân thành cảm ơn và đa tạ. Trong lúc hôn lễ có gì sai sót khi tha thứ cho một người đàn ông 50 năm vẫn còn trinh trắng. Xin cảm ơn".

Hình ảnh trên trang cá nhân của bà xã Tiết Cương được nhiều cư dân mạng để lại lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Ngọc Thưởng - Ảnh: IGNV Qua một số hình ảnh trên trang cá nhân của bà xã Tiết Cương, nhiều cư dân mạng để lại lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của Ngọc Thưởng dù cô không hoạt động trong môi trường nghệ thuật. Vợ trẻ của nam nghệ sĩ sở hữu nét đẹp đằm thắm, dịu dàng.

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