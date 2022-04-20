Hậu đám cưới cùng vợ trẻ, Tiết Cương bất ngờ thay đổi 1 điểm khiến khán giả không nhận ra

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương bất ngờ đăng tải loạt ảnh thay đổi diện mạo sau khi cưới vợ khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Tiết Cương lên xe hoa ở tuổi 49 khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Đám cưới của anh được tổ chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Cát Phượng, Cát Tường…

Tiết Cương và vợ trong đám cưới - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, để chuẩn bị cho dự án mới, Tiết Cương đã có màn thay đổi ngoại hình khiến ai cũng phải trầm trồ xuýt xoa. Theo đó, trở lại cuồng quay công việc hậu đám cưới, Tiết Cương mới đây đã đăng tải hình ảnh trẻ trung hơn hẳn nhờ cắt tóc, cạo râu để chuẩn bị cho dự án phim sắp bấm máy.

Bài đăng của Tiết Cương - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ hình ảnh “lột xác” của mình trên trang cá nhân, đồng thời không quên hỏi ý kiến khán giả: "Trước và sau khi cạo nào tươi xanh hơn mọi người cho ý kiến nhé".

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nam nghệ sĩ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng không quên trêu Tiết Cương khi cho rằng: "Có trẻ đẹp thì nên cạo râu đi trẻ trung tươi xinh cùng vợ chứ râu là già à nghen" và gửi lời chúc hạnh phúc đến hai vợ chồng.

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