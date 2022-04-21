Bất ngờ với lý do Tiết Cương U50 mới 'chịu' kết hôn với vợ kém 26 tuổi

"Nhờ" một việc làm này mà Tiết Cương đã bị các cô gái khác tránh xa khi thấy mặt cho đến khi anh gặp được người vợ hiện tại của mình.

Tiết Cương là một trong những nghệ sĩ Việt tuy có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên lại lận đận đủ đường. Cứ tưởng nam diễn viên sẽ chọn cuộc sống độc thân mãi mãi, ai ngờ mới đây anh đã "đánh úp" công chúng với đám cưới linh đình cùng với cô dâu nhỏ hơn anh tận 26 tuổi.

Tiết Cương vừa kết hôn với bà xã kém anh 26 tuổi - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả khi nghe tin Tiết Cương làm đám cưới ở tuổi 49 đã vô cùng bất ngờ và không hiểu vì sao anh lại lập gia đình trễ đến vậy. Lý do cho quyết định này, Tiết Cương đã tiết lộ trong chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ mới đây.

Theo đó, trong chương trình này, MC Nguyên Khang đã nhận xét về Tiết Cương rằng anh là một diễn viên đa năng và có khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều vai diễn, tuy nhiên nhiều vai diễn của anh thường bám vào cuộc đời của anh luôn.

Tiết Cương đồng ý với nhận xét của MC Nguyên Khang - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nghe MC Nguyên Khang nhận xét, Tiết Cương cũng phải gật gù đồng ý, đồng thời cũng gián tiếp tiết lộ lý do bản thân lại "ế" lâu như vậy, anh nói: “Sau vai diễn Anh chàng chung tình ‘bùng nổ’ trong Gala Cười 2003, anh ra đường con gái gặp anh là chạy hết, đóng vai chung tình nhưng hẹn hò một bên cô Ngọc, bên thì cô Nga. Đó cũng chính là lý do ‘ế’ lâu dài”.

Một số nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của Tiết Cương cũng đến chung vui cùng gia đình anh - Ảnh: Internet

Hôn lễ mới đây của Tiết Cương được tổ chức tại quê của cô dâu 23 tuổi - Giồng Riềng, Kiên Giang và chỉ mời một số bạn bè cùng đồng nghiệp thân thiết đến chung vui. Cũng trong đám cưới này, nam diễn viên gọi vợ mình một cách đầy yêu thương là "người đẹp ngủ trong rừng", đồng thời anh cũng tuyên bố sắp tới sẽ "chấm dứt những ngày ăn mì gói, ăn lẩu ngoài đường, chuyển qua ăn cơm nhà".

Hậu đám cưới cùng vợ trẻ, Tiết Cương bất ngờ thay đổi 1 điểm khiến khán giả không nhận ra Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương bất ngờ đăng tải loạt ảnh thay đổi diện mạo sau khi cưới vợ khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-ly-do-tiet-cuong-u50-moi-chiu-ket-hon-voi-vo-kem-26-tuoi-463707.html