Liên tục bị cư dân mạng đả kích đang phá hoại hạnh phúc gia đình Tiết Cương, Cát Tường bức xúc đáp trả

Hậu trường 18/07/2022 11:09

Diễn viên Cát Tường đáp trả gay gắt trước những bình luận kép duyên của anti - fan.

Mới đây, trong một clip được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, MC Cát Tường không khỏi khó chịu khi nhận phải rất nhiều bình luận cho rằng cô liên tục đi với diễn viên Tiết Cương là đang phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Trước những ý kiến tiêu cực này, nữ MC tỏ ra rất bức xúc. Cô thằng thắn lên tiếng đáp trả: 

"Tôi với anh Tiết Cương đâu có phải lén lút, bây giờ anh Cương có vợ rồi thì sao, chúng tôi là nghệ sĩ và làm việc với nhau trước khi anh Cương lấy vợ. Việc anh Tiết Cương đang làm với Tường là đi làm để có thêm thu nhập đem về nuôi vợ. Đây là công việc, sao mọi người không nghĩ như vậy mà mọi người nghĩ Tường đang phá hoại.

Chúng tôi đi quay phát cho cả thế giới xem mà, đâu hải rủ nhau đi trốn, đi núp lùm, nhân tình đi làm chuyện xấu xa đâu. Nếu chúng tôi gian gian díu díu thì sao lại đăng lên YouTube. Mọi người nghĩ vợ anh Tiết Cương khùng hả?

Trong những hành trình đi quay như vậy, vợ anh Tiết Cương đi xách đồ phụ, cầm máy, quay giùm. Anh Cương không muốn công bố vợ vì không muốn nhiều người bới móc thôi…

 

Ngộ lắm, nghệ sĩ mà đám cưới đăng lên rùm beng thì mọi người nói để coi được bao lâu, coi chừng nào ly dị. Mà không đăng thì đồn đoán, sống sao cho vừa lòng? Anh Cương với Tường từ trước thế nào, bây giờ như thế đó".

Liên tục bị cư dân mạng đả kích đang phá hoại hạnh phúc gia đình Tiết Cương, Cát Tường bức xúc đáp trả - Ảnh 1

Liên tục bị cư dân mạng đả kích đang phá hoại hạnh phúc gia đình Tiết Cương, Cát Tường bức xúc đáp trả - Ảnh 2
Cát Tường bức xúc đáp trả antifan - Ảnh: Chụp màn hình

 

Là cặp bạn thân trong giới showbiz, cả hai từng không ít lần xuất hiện cùng nhau tại các chương trình, gameshow truyền hình, giúp đỡ nhau trong công việc lẫn đời sống nghệ thuật. Chính vì thế, có nhiều tin đồn rằng cả hai có quan hệ tình cảm với nhau. Nhiều fan hâm mộ còn ra sức ghép cặp cho Cát Tường và Tiết Cương và mong rằng, cả hai sẽ sớm đến với nhau. Tuy nhiên, Cát Tường và Tiết Cương đều khẳng định cả hai chỉ là bạn thân, tri kỷ của nhau.

 

Hiện tại, Cát Tường đang khá thành công khi trở thành bà mối trong các show hẹn hò. Về phía diễn viên Tiết Cương, anh cũng đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình ở độ tuổi 49.

 

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Từ khóa:   Cát Tường Tiết Cương Tiết Cương - Cát Tường

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