Cát Tường chia sẻ quan điểm về tình yêu, nói gì mà dân tình đồng loạt tán thành ?

Hậu trường 13/07/2022 10:52

Những chia sẻ của MC Cát Tường về cuộc sống hay triết lý về tình yêu luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, mới đây bà mối Cát Tường xả kho ảnh cùng visual xuất sắc kèm dòng caption: "Có những người không yêu thương bạn nhưng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ. Đến khi tìm được người phù hợp hơn họ sẽ quên bạn luôn mà không hề có chút áy náy nên đừng để ai chơi qua đường bạn nhé. Bạn phải qua trước nha, nhanh nhanh".

Cát Tường chia sẻ quan điểm về tình yêu, nói gì mà dân tình đồng loạt tán thành ? - Ảnh 1
Cát Tường xả kho ảnh đi kèm chú thích bày tỏ quan điểm về tình yêu - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ về triết lý tình yêu này của Cát Tường nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ngay dưới bài viết, dân tình liền để lại bình luận gật gù tán thành với quan điểm của nữ MC:

Chính xác! Yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư.

Chuẩn luôn rồi . Đời vốn dĩ là vậy. Kiếm được người tốt hơn là đá mình ngay.

Chị Tường nói gì cũng chuẩn, không hổ danh là bà mối.

Nữ MC với kinh nghiệm tình trường dày dặn, trải qua những cuộc tình không trọn vẹn, "bà mối" hiểu hơn ai hết những điểm yếu của người phụ nữ trong tình yêu. Vì vậy nên những phát ngôn cũng như những quan điểm của Cát Tường về cuộc sống hôn nhân luôn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ khán giả.

Cát Tường chia sẻ quan điểm về tình yêu, nói gì mà dân tình đồng loạt tán thành ? - Ảnh 2
"bà mối" hiểu hơn ai hết những điểm yếu của người phụ nữ trong tình yêu - Ảnh: FBNV

Cát Tường không chỉ là một diễn viên, MC quen mặt với khán giả trên sóng truyền hình, bà mối "mát tay" mà cô còn được khán giả chú ý bởi những chia sẻ, bày tỏ quan điểm cá nhân về cuộc sống, chuyện tình yêu. Nữ MC từng khẳng định cô là người theo chủ nghĩa mong muốn cuộc đời của mình "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".

Chính vì vậy, trong tình yêu, cô cũng giữ quan điểm tương tự. Cát Tường không chỉ tinh tế ở những câu nói thẳng thắn bày tỏ quan điểm mà còn sự cá tính, nét dí dỏm hài hước nhưng vẫn giữ được sự tế nhị.

Cát Tường chia sẻ quan điểm về tình yêu, nói gì mà dân tình đồng loạt tán thành ? - Ảnh 3
Cát Tường không chỉ tinh tế ở những câu nói thẳng thắn bày tỏ quan điểm mà còn đi kèm sự dí dỏm hài hước nhưng vẫn giữ được sự tế nhị- Ảnh: FBNV

Trước đó khi đưa ra phát ngôn '99% đàn ông đều ngoại tình' để bênh vực phụ nữ và gây ra làn sóng tranh cãi với những ý kiến trái chiều, nữ MC cũng đoán trước được phát ngôn của mình sẽ có nhiều luồng ý kiến. Sau khi chương trình phát sóng, phát ngôn của cô đã được các diễn đàn mang ra mổ xẻ, phân tích. Cho đến hiện tại, những phát ngôn này của Cát Tường vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhắc lại trên mạng xã hội. 

Cát Tường không ít lần bị khán giả chỉ trích vì những phát ngôn. Tuy nhiên, nữ MC từng chia sẻ cô không chấp anti-fan vì hiểu nghề của mình là "làm dâu trăm họ", khó làm hài lòng hết người khác. Bên cạnh đó, cũng có nhiều luồng ý kiến bênh vực và ủng hộ những quan điểm của 'bà mối'.

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