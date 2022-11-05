Xuất hiện cùng chồng dự tiệc sinh nhật Lê Giang, nhan sắc vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương thu hút sự chú ý

Trong showbiz Việt, Tiết Cương và Lê Giang có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Mỗi khi có dịp hội ngộ, cả hai thường khiến khán giả thích thú bởi những màn "cà khịa" tung hứng qua lại vô cùng hài hước, đáng yêu.

Mới đây, Tiết Cương đã có một buổi gặp gỡ cùng với nghệ sĩ Lê Giang nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả, Cụ thể, trong buổi tiệc sinh nhật của Lê Giang gần đây, nữ nghệ sĩ đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng cùng những người bạn thân thiết, trong đó có cả Tiết Cương. Đi cùng nam nghệ sĩ có cả vợ trẻ kém 26 tuổi.

Xuất hiện tại bữa tiệc, vợ chồng Tiết Cương ăn mặc bình dân với áo thun đơn giản. Đáng chú ý, trong hình ảnh được chia sẻ, vợ Tiết Cương thu hút ánh nhìn với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ, toát lên vẻ nữ tính. Cô còn gây ấn tượng với làn da trắng, trang điểm nhẹ cùng nụ cười tỏa sáng. Nhiều khán giả cũng đã để lại nhiều lời khen có cánh trước vẻ mộc mạc mà tươi tắn của vợ nam nghệ sĩ.

Ngoài ra, khi tham dự tiệc sinh nhật, nam diễn viên còn tặng cho Lê Giang một món quà có giá trị "khủng". Theo Tiết Cương cho biết đây bao lì xì, tuy nhiên, con số cụ thể không được tiết lộ. Mà theo đó, Lê Giang chỉ cho biết vượt con số nghìn đô.

Vừa nhận được quà, Lê Giang vẫn không quên "cà khịa" đàn em mình cho rằng nhận được quà "khủng" từ một người "keo" như Tiết Cương, cô sợ "trời sẽ mưa bão". Tiết Cương cũng không ngại đáp lại bằng câu chúc: "Nhân dịp sinh nhật lần thứ 50, em chúc chị và gia đình có nhiều sức khỏe. Riêng Lê Giang phải luôn xinh đẹp 'tự nhiên', không sửa gì hết. Về trí óc, em chúc chị ngày càng thông minh, sáng suốt hơn trong cuộc sống".

Mối quan hệ thân thiết của Lê Giang và Tiết Cương khiến nhiều khán giả thích thú. Tiết Cương dặn dò đàn chị không được xài số tiền "khủng" của mình tặng mà hãy ép thẳng rồi lồng kính.

Được biết, vợ trẻ của Tiết Cương cũng có mối quan hệ thân thiết với Lê Giang. Trong lần gặp gỡ gần đây, cả hai đã có những màn "bóc phốt" không thương tiếc Tiết Cương khiến ai nấy cũng phải bật cười.

Lê Giang lần đầu gặp mặt vợ Tiết Cương, cả hai đã có màn "bóc phốt" nam nghệ sĩ vô cùng rôm rả.

Tiết Cương và vợ kết hôn vào tháng 4/2022. Dù đã kết hôn, cô cũng hạn chế chia sẻ về chồng cũng như chuyện hôn nhân trên mạng xã hội. Thay vào đó, bà xã Tiết Cương hay đăng ảnh du lịch và tập trung công việc bán hàng online.

Trên trang cá nhân, Tiết Cương kể về cuộc sống tân hôn của vợ chồng mình. Anh tiết lộ mình thấy vui, bình yên và nhịp sống không nhiều thay đổi so với trước kia. Dù cách biệt tuổi tác khá lớn, cả hai vẫn tìm thấy nhiều điểm chung thú vị để họ cùng chia sẻ nhau mỗi ngày.