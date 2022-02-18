Elvis Phương và 'bí quyết' giữ vợ 40 năm: Không rời khỏi vợ dù chỉ 1 bước chân

Hậu trường 18/02/2022 20:41

Cuộc hôn nhân của danh ca Elvis Phương và vợ đã kéo dài tận 40 năm, trong suốt thời gian chung sống cặp đôi chưa từng cãi nhau một lần nào.

Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà mới đây, danh ca Elvis Phương ngoài chuyện sự nghiệp đã kể về câu chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân của mình cùng người vợ Phan Lệ Hoa. Theo đó, ông đã say mê bà ngay từ lần gặp đầu tiên tại một buổi diễn ở Houston, Hoa Kỳ.

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Dnh ca Elvis Phương đã kể về câu chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân của mình cùng người vợ Phan Lệ Hoa trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà mới đây

Sau lần đó, ông và bà từng có những lần gặp gỡ khác nhưng phải tới khi bà sang New Orleans xem ông diễn thì cả hai mới chính thức đến với nhau. Đêm đó, cả hai chỉ nắm tay nhau và trò chuyện chứ không làm gì khác, ông hài hước nói: “Trên sân khấu hát nhạc rock nhưng ngoài đời toàn chơi điệu ‘slow’ mới thấm lâu”.

Sau này, cả hai có yêu xa nhưng tốn tới 1000 USD mỗi tháng chỉ để liên lạc nên ông hỏi cưới bà luôn cho "đỡ tốn kém". Elvis Phương cho hay, suốt 40 năm bên nhau, ông và vợ chưa từng cãi nhau một lần nào. Ông nói: “Khi nào làm thinh là biết đang giận, rồi lại làm hòa".

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Do tốn tới 1000 USD mỗi tháng chỉ để liên lạc nên ông hỏi cưới bà luôn cho 'đỡ tốn kém'

Kể về người vợ tào khang đã bên mình suốt 40 năm, Elvis Phương chia sẻ, có đôi lần ông đã suýt chết nếu không có bà. Ngoài ra, khi ông bị mắc Covid-19, bà đã thức suốt 2 tuần vì lo ông có bệnh nền, sau khi biết ông đã âm tính, bà mới yên tâm ngủ suốt gần 2 ngày trời. Không những vậy, trong cuộc sống thường ngày, chuyện lớn nhỏ gì ông cũng phải thông qua bà.

“Đi khám bệnh, bác sĩ dặn uống thuốc gì tui cũng phải gọi vợ vào. Bác sĩ hỏi tôi đang uống thuốc gì, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất là vợ tôi đưa thuốc gì tôi uống thuốc đó” - Elvis Phương hài hước kể lại.

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Mỗi lần Elvis Phương diễn xong, bà Lệ Hoa đều trích ra từ thù lao của ông 100 USD cho ông tiêu vặt nhưng ông cũng chỉ toàn mua đồ cho vợ

Ngoài ra, Elvis Phương còn có tật hay quên, những chuyện nhỏ nhặt không nói, đến cả sinh nhật vợ ông cũng chẳng nhớ nổi. Bà Lệ Hoa kể: “Có lần anh không nhớ sinh nhật chị. Khi bạn bè mang hoa đến tặng mới thấy quê. Chị còn thấy quê hơn. 9h đi ăn, anh mới nhờ nhà hàng đi mua hoa dùm. Sau đó, ổng nói 365 ngày đều là ngày tôi yêu bà, thế là chị cũng cho qua luôn".

Không những "dẻo miệng" và phụ thuộc nhiều thứ vào vợ, Elvis Phương còn làm bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu cát-xê cho vợ. Mỗi lần đi diễn xong, bà Lệ Hoa đều trích ra từ thù lao của ông 100 USD cho ông tiêu vặt nhưng ông cũng chỉ toàn mua đồ cho vợ. "Tật xấu đáng yêu nhất" của Elvis Phương qua lời kể của vợ chính là quá bám vợ, đi đâu ông cũng đi theo, có lần đi làm tóc ông cũng ngồi đợi vợ mấy tiếng liền chứ không chịu về một mình.

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