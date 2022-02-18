Danh ca Elvis Phương: 'Tôi ở khách sạn mấy tháng trời vì sợ lây nhiễm Covid, thế mà đùng 1 cái thành F0'

Hậu trường 18/02/2022 09:11

"Ngày đầu nhiễm Covid, tôi đau ngực, ho, khó thở nhưng tới hôm sau nhẹ dần rồi hết, không có gì đáng kể" – danh ca Elvis Phương nói.

Mới đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" được lên sóng, đã có sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt là vợ chồng danh ca Elvis Phương. Mở đầu chương trình, nam danh ca đã dẫn Thúy Nga đi thăm khu vườn nhà mình tại Mỹ, nơi được vợ chồng anh tự tay chăm sóc mỗi ngày. Tiếp đó, Elvis Phương dẫn Thúy Nga vào trong nhà và tiết lộ:

"Vợ chồng tôi ở đây nhưng thực chất căn nhà này của con gái tôi. Con gái tôi cũng giống y bố nó, thích ca hát nên sắm hẳn một bộ karaoke để nhà, thế là cả nhà, vợ chồng con cái tối nào cũng ngồi hát. Tuy không theo nghề ca sĩ nhưng con gái tôi vẫn ngồi nói chuyện hát xướng với tôi. Nó còn rủ tôi thu chung đĩa CD riêng hai cha con song ca. Bây giờ tôi mới tiết lộ, mấy đứa con tôi, đứa nào hát cũng hay nhưng không đứa nào theo nghề vì có công việc riêng đi làm hết. Chỉ lâu lâu gia đình họp mặt thì tụi nó mới kéo nhau vào ca hát".

Danh ca Elvis Phương: 'Tôi ở khách sạn mấy tháng trời vì sợ lây nhiễm Covid, thế mà đùng 1 cái thành F0' - Ảnh 1
Elvis Phương là khách mời đặc biệt trong số phát sóng mới nhất của 'Gõ cửa thăm nhà' - Ảnh: Cắt từ clip

Thúy Nga nghe vậy liền tỏ vẻ tò mò và hỏi: "Anh Elvis Phương có thằng con trai nào chưa vợ không thì giới thiệu tôi, cho tôi gọi anh là bố chồng". Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng Elvis Phương cũng thật thà đáp: "Tôi có một thằng con út chưa vợ và cũng đam mê ca hát. Nó gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình".

Sau đó, cả hai cùng trò chuyện về cuộc sống, sự nghiệp. Cụ thể Elvis Phương chia sẻ vợ chồng ông thường xuyên "đi đi về về" lại giữa Mỹ và Việt Nam, chứ không ở cố định. Nếu năm trước ở Việt Nam nhiều hơn thì năm nay sẽ ở Mỹ nhiều hơn.

Danh ca Elvis Phương: 'Tôi ở khách sạn mấy tháng trời vì sợ lây nhiễm Covid, thế mà đùng 1 cái thành F0' - Ảnh 2
Thúy Nga và Elvis Phương có buổi trò chuyện về cuộc sống và sự nghiệp - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, nam danh ca còn tiết lộ việc ông bị mắc Covid-19 và phải chữa trị suốt 10 mới khỏi. Elvis Phương chia sẻ: "Vợ chồng tôi cũng mới trở lại Mỹ hồi tháng 6 năm 2021 và ở tới tận bây giờ. Thời gian đầu, vợ chồng tôi chỉ ở khách sạn chứ không ở nhà con gái, con trai hay anh chị em họ hàng vì sợ lây nhiễm Covid, ảnh hưởng đến mọi người.

Vợ chồng tôi ở khách sạn suốt mấy tháng trời, cũng tốn kém lắm nhưng đành chịu vì cao tuổi rồi, sức đề kháng yếu. Thế mà đùng một cái tôi thành F0, phải uống thuốc suốt 10 ngày mới khỏi. Ngày đầu nhiễm Covid, tôi đau ngực, ho, khó thở nhưng tới hôm sau nhẹ dần rồi hết, không có gì đáng kể. Ban đầu tôi rất sợ Covid nhưng giờ thì thoải mái, không sợ hãi gì nữa".

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Từ khóa:   ca sĩ Elvis Phương Elvis Phương mắc covid-19 Elvis Phương

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