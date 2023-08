Danh ca Thanh Hà mong được 'chúc phúc' giữa ồn ào tin đồn hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên

Tin đồn tình cảm của Thanh Hà - Phương Uyên đang gây nhiều bàn tán - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hà vừa có động thái như ngầm đáp trả những lời soi mói về chuyện tình cảm đời tư của mình. Cụ thể, nữ danh ca đăng tải hình ảnh đi hiên ngang ở sân bay kèm dòng trạng thái: "Đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi. Đừng nói tôi bạc bẽo vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình. Đừng nói tôi thích thay đổi khi tôi buộc phải đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa. Đừng nói tôi gây chú ý khi chính bạn là người muốn gây chú ý. Đừng nói những lời cay nghiệt khi bạn vẫn còn cả cuộc đời phía trước.

Đừng nói những điều to lớn khi bạn dành cả thanh xuân để xăm soi chuyện người. Đừng hoá thần thánh bản thân khi bản thân chưa luyện xong kiếp người. Cuối cùng đừng vì bất hạnh của bản thân mà đi dè bỉu hạnh phúc của người khác. Bởi vì mọi vấn đề đều có nguyên do của nó, đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn, hãy chúc phúc khi người ta vui. Mọi mối lương duyên trên đời đều đã được vũ trụ an bài. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn".