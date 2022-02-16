Danh ca Thanh Hà mong được 'chúc phúc' giữa ồn ào tin đồn hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên

Hậu trường 16/02/2022 10:39

Chia sẻ mới nhất của Thanh Hà thu hút sự quan tâm.

Vừa qua, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước nghi vấn danh ca Thanh Hà đang âm thầm hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên. Đỉnh điểm hơn là ngày 12/02, giọng ca "Sợ yêu" còn chính thức xác nhận đã chia tay bạn trai kém 12 tuổi sau hơn 14 năm gắn bó. Thông tin này càng khiến khán giả chắc chắn hơn tin đồn hẹn hò là có thật.

Trước đó, vào ngày lễ tình nhân 14/02, Thanh Hà và Phương Uyên cũng có động thái nhằm xác nhận đang yêu nhau. Dù được không ít khán giả, đồng nghiệp chúc phúc song mối quan hệ này hiện tại vẫn đang gây nhiều lời bàn tán.

Danh ca Thanh Hà mong được 'chúc phúc' giữa ồn ào tin đồn hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 1
Tin đồn tình cảm của Thanh Hà - Phương Uyên đang gây nhiều bàn tán - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hà vừa có động thái như ngầm đáp trả những lời soi mói về chuyện tình cảm đời tư của mình. Cụ thể, nữ danh ca đăng tải hình ảnh đi hiên ngang ở sân bay kèm dòng trạng thái: "Đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi. Đừng nói tôi bạc bẽo vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình. Đừng nói tôi thích thay đổi khi tôi buộc phải đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa. Đừng nói tôi gây chú ý khi chính bạn là người muốn gây chú ý. Đừng nói những lời cay nghiệt khi bạn vẫn còn cả cuộc đời phía trước.

Đừng nói những điều to lớn khi bạn dành cả thanh xuân để xăm soi chuyện người. Đừng hoá thần thánh bản thân khi bản thân chưa luyện xong kiếp người. Cuối cùng đừng vì bất hạnh của bản thân mà đi dè bỉu hạnh phúc của người khác. Bởi vì mọi vấn đề đều có nguyên do của nó, đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn, hãy chúc phúc khi người ta vui. Mọi mối lương duyên trên đời đều đã được vũ trụ an bài. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn".

Danh ca Thanh Hà mong được 'chúc phúc' giữa ồn ào tin đồn hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 2
Danh ca Thanh Hà mong được 'chúc phúc' giữa ồn ào tin đồn hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh 3
Chia sẻ mới nhất của Thanh Hà khi bị soi mói chuyện tình cảm riêng tư - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của Thanh Hà hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý, quan tâm từ cư dân mạng.

Nhạc sĩ Phương Uyên công khai hẹn hò với ca sĩ Thanh Hà

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Không còn úp mở, nhạc sĩ Phương Uyên chính thức công khai người yêu vào dịp Valentine.

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