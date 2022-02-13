Thanh Hà xác nhận đã chia tay tình trẻ kém 12 tuổi trước thềm Valentine, phản ứng của sao Việt ra sao?

Hậu trường 13/02/2022 08:00

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thanh Hà đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với bạn trai kém tuổi sau một thời gian dài gắn bó. Thông tin trên khiến giới showbiz Việt và fan hâm mộ vô cùng bất ngờ khi thời điểm "toang" trước thềm lễ tình nhân cận kề.

Vào sáng ngày 12/2, trên trang cá nhân, trên trang cá nhân, danh ca Thanh Hà bất ngờ tiết lộ đã chia tay bạn trai kém 12 tuổi Roland Casiquin Jr (nhạc sĩ gốc Philippines). Theo nữ ca sĩ, vì một số lý do riêng tư nên cặp đôi đã không còn gắng bó và hiện tại xem nhau như đồng nghiệp.

"Thanh Hà cám ơn tất cả mọi sự quan tâm cũng như yêu thương từ anh em đồng nghiệp, bạn bè gia đình, khán giả khắp nơi.

Hôm nay Thanh Hà xin thông báo để mọi người biết Hà và Roland vì những lý do riêng tư không còn gắn bó với nhau nữa, chúng tôi vẫn xem nhau là đồng nghiệp

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn" - bài viết của Thanh Hà.

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Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Lời thông báo nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Bên dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ để để lại bình luận an ủi và ủng hộ mọi quyết định của Thanh Hà.

Cụ thể, trong khi nữ ca sĩ Kiều Lệ bày tỏ: "Ủng hộ tất cả mọi suy nghĩ và quyết định của chị. Miễn sao chị cảm thấy hạnh phúc và thoải mái Cuộc đời đó. Có bao lâu. Mà hững hờ! Chúc chị thành công và nhiều niềm vui. Mãi yêu giọng hát của Chị" thì  "nữ hoàng ảnh bìa" Uyển Nhi, Lư Hoàng Gia Bảo, nghệ sĩ Hồng Thủy,... cũng gửi lời chúc an lành đến Thành Hà và mong người đồng nghiệp luôn hạnh phúc. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết Thanh Hà và bạn trai kém tuổi quen biết nhau trong một chương trình tại Mỹ cách đây hơn 10 năm về trước. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai yêu nhau và nhận được sự ủng hộ của cả người thân, giới nghệ sĩ và khán giả. 

Theo VnExpress, Thanh Hà và bạn trai từng có con nhưng không may Thanh Hà sảy thai. Họ cùng vượt qua nỗi buồn, sống và hỗ trợ nhau trong âm nhạc. Ca sĩ mở studio tại nhà để thu âm còn bạn trai làm sản xuất âm nhạc.

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Thanh Hà và bạn trai kém tuổi - Ảnh: Internet

Hồi năm 2019, ca sĩ cùng bạn trai đính hôn tại Việt Nam sau nhiều năm bên nhau. Trước đó, Roland cầu hôn Thanh Hà trên sóng truyền hình. Hai người từng lên kế hoạch kết hôn ở Đà Nẵng - quê của nữ ca sĩ - vào tháng 3/2018. Tuy nhiên, đám cưới bị hoãn vì sức khỏe của mẹ bạn trai không tốt.

Mối tình đẹp của nữ danh ca "toang" trước thềm đón Valentine khiến cư dân mạng không khỏi tiếc nuối. Dù vậy, nhiều khán giả cũng hy vọng cô sớm tìm được hạnh phúc mới.

Thanh Hà úp mở nguyên nhân chia tay bạn trai sau hơn một thập kỷ gắn bó

Thanh Hà úp mở nguyên nhân chia tay bạn trai sau hơn một thập kỷ gắn bó

Mới đây, cả giới showbiz và fan hâm mộ đã vô cùng bất ngờ và hụt hẫng khi nữ ca sĩ Thanh Hà thông báo đã chia tay bạn trai kém tuổi dù trước đó đã tính đến chuyện kết hôn sau thời gian dài mặn nồng.

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