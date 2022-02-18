'Nữ đại gia Quận 7' phản hồi về thông tin 'đặt lòng tin sai chỗ' đối với chủ nhân đàn chó ở Cà Mau

Sau khi ông Phạm Minh Hùng - chủ đàn chó 15 con ở Cà Mau gửi lời đến Đoàn Di Băng, cô nàng đã lên tiếng phản hồi về vụ việc này.

Sau khi ông Phạm Minh Hùng - chủ đàn chó 15 con ở Cà Mau khẳng định "chắc nịt" rằng bản thân mình không kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của mạnh thường quân sau khi tiêu hết hơn 120 triệu. Do đó, nữ đại gia Quận 7 tiếp tục gây chú ý khi lên tiếng phản hồi về việc việc này. Bài đăng gây chú ý của Đoàn Di Băng - Ảnh: FBNV Nguyên văn chia sẻ của Đoàn Di Băng trên trang cá nhân của mình:

"Mấy hôm trước Băng có đọc thấy thông tin chú đã xài hết 120 triệu trong 4 tháng và đang kêu gọi thêm thì Băng khá sốc. Cùng lúc đó nhân viên báo về là 1 loạt các trường hợp Băng giúp đỡ trước đó đang vòi tiền thêm cũng như có dấu hiệu lừa đảo thì thật sự Băng buồn kinh khủng và có đăng status về tâm trạng mất lòng tin của mình . Sau đó 1 loạt báo có đăng và chỉ đích danh Băng đang nói về chủ nhân đàn chó này như mọi người đã đọc. Nay Băng có phản hồi như sau: Thứ nhất: Những thông tin Băng đọc đều từ các báo lớn, Băng nghĩ đáng tin và với cương vị 1 người từng giúp thì việc Băng cảm thấy buồn là dễ hiểu và mọi người thông cảm cho bản năng đó.

Thứ hai: Status Băng đăng hàm ý nhiều trường hợp khác nữa dạng giọt nước tràn ly ấy. Chứ nếu 1 sự việc thôi thì có lẽ Băng thoải mái cho qua dễ hơn nè. Thứ ba: Sau khi báo đăng thì vợ chồng chú ấy có liên lạc lại Băng như hình Băng vừa đăng. Mọi người đọc để hiểu và thông cảm cho chú nhé. Riêng Băng rất vui vì chú đã phản hồi và lòng tin mình không đặt sai chỗ. Cám ơn mọi người đã quan tâm". Khi xem được chị Đoàn Di Băng chia sẻ về việc giúp không đúng người, bị lợi dụng, bản thân ông Hùng rất buồn - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc chủ nhân đàn chó ở Cà Mau kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của mạnh thường quân sau khi tiêu hết hơn 120 triệu, ông Phạm Minh Hùng khẳng định không hề có chuyện đó. Đáng chú ý là việc Đoàn Di Băng đã bày tỏ sự thất vọng khi nghe những thông tin tiêu cực trên. Nhưng khi xem được chị Đoàn Di Băng chia sẻ về việc giúp không đúng người, bị lợi dụng, bản thân ông rất buồn. Theo Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, ông cho biết: "Nếu chị nằm trong hoàn cảnh tui chị mới biết, một mình tui phải lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu con chó, thấy dịch ai cũng khổ, tui là người may mắn được mọi người và vợ chồng chị Di Băng giúp đỡ, tui rất là mừng, biết ơn chị. Tui nghĩ là còn nhiều người khó khăn hơn tui nên mới trích ra một phần mạnh thường quân giúp để gửi quà cho người khác. Nếu tui tham tiền, tui đâu có đi phát quà cho người ta, tui để lại tui xài đi. Tui có clip tui đi phát quà đây, từ thiện đây…".

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