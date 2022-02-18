'Nữ đại gia Quận 7' phản hồi về thông tin 'đặt lòng tin sai chỗ' đối với chủ nhân đàn chó ở Cà Mau

Hậu trường 18/02/2022 20:15

Sau khi ông Phạm Minh Hùng - chủ đàn chó 15 con ở Cà Mau gửi lời đến Đoàn Di Băng, cô nàng đã lên tiếng phản hồi về vụ việc này.

 

Sau khi ông Phạm Minh Hùng - chủ đàn chó 15 con ở Cà Mau khẳng định "chắc nịt" rằng bản thân mình không kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của mạnh thường quân sau khi tiêu hết hơn 120 triệu. Do đó, nữ đại gia Quận 7 tiếp tục gây chú ý khi lên tiếng phản hồi về việc việc này.

doan di bang
Bài đăng gây chú ý của Đoàn Di Băng - Ảnh: FBNV

Nguyên văn chia sẻ của Đoàn Di Băng trên trang cá nhân của mình:

"Mấy hôm trước Băng có đọc thấy thông tin chú đã xài hết 120 triệu trong 4 tháng và đang kêu gọi thêm thì Băng khá sốc. Cùng lúc đó nhân viên báo về là 1 loạt các trường hợp Băng giúp đỡ trước đó đang vòi tiền thêm cũng như có dấu hiệu lừa đảo thì thật sự Băng buồn kinh khủng và có đăng status về tâm trạng mất lòng tin của mình . Sau đó 1 loạt báo có đăng và chỉ đích danh Băng đang nói về chủ nhân đàn chó này như mọi người đã đọc. Nay Băng có phản hồi như sau:

Thứ nhất: Những thông tin Băng đọc đều từ các báo lớn, Băng nghĩ đáng tin và với cương vị 1 người từng giúp thì việc Băng cảm thấy buồn là dễ hiểu và mọi người thông cảm cho bản năng đó.

Thứ hai: Status Băng đăng hàm ý nhiều trường hợp khác nữa dạng giọt nước tràn ly ấy. Chứ nếu 1 sự việc thôi thì có lẽ Băng thoải mái cho qua dễ hơn nè.

Thứ ba: Sau khi báo đăng thì vợ chồng chú ấy có liên lạc lại Băng như hình Băng vừa đăng. Mọi người đọc để hiểu và thông cảm cho chú nhé. Riêng Băng rất vui vì chú đã phản hồi và lòng tin mình không đặt sai chỗ. Cám ơn mọi người đã quan tâm".

doan di bang 1
Khi xem được chị Đoàn Di Băng chia sẻ về việc giúp không đúng người, bị lợi dụng, bản thân ông Hùng rất buồn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc chủ nhân đàn chó ở Cà Mau kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của mạnh thường quân sau khi tiêu hết hơn 120 triệu, ông Phạm Minh Hùng khẳng định không hề có chuyện đó. Đáng chú ý là việc Đoàn Di Băng đã bày tỏ sự thất vọng khi nghe những thông tin tiêu cực trên. Nhưng khi xem được chị Đoàn Di Băng chia sẻ về việc giúp không đúng người, bị lợi dụng, bản thân ông rất buồn.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, ông cho biết: "Nếu chị nằm trong hoàn cảnh tui chị mới biết, một mình tui phải lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu con chó, thấy dịch ai cũng khổ, tui là người may mắn được mọi người và vợ chồng chị Di Băng giúp đỡ, tui rất là mừng, biết ơn chị. Tui nghĩ là còn nhiều người khó khăn hơn tui nên mới trích ra một phần mạnh thường quân giúp để gửi quà cho người khác. Nếu tui tham tiền, tui đâu có đi phát quà cho người ta, tui để lại tui xài đi. Tui có clip tui đi phát quà đây, từ thiện đây…".

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thanh Điền gục khóc, nghẹn ngào hứa một điều trước phần mộ của người vợ qua cố

Xót xa cảnh nghệ sĩ Thanh Điền gục khóc, nghẹn ngào hứa một điều trước phần mộ của người vợ qua cố

Cách đây không lâu, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông tới thăm mộ người vợ quá cố là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Di Băng chủ nhân đàn chó ở Cà Mau nữ đại gia quận 7

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?