Xót xa cảnh nghệ sĩ Thanh Điền gục khóc, nghẹn ngào hứa một điều trước phần mộ của người vợ qua cố

Cách đây không lâu, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông tới thăm mộ người vợ quá cố là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Trong lần viếng thăm mộ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là gần đây, nghệ sĩ Thanh Điền xúc động ngồi xuống tâm sự với người vợ quá cố. Những ký ức về người vợ quá cố, dù vui vẻ hay buồn bã cũng không thể xóa mờ trong tâm trí của nam nghệ sĩ. Cũng bên ngôi mộ của vợ mình, ông chia sẻ: "Tuy khu mộ của em chưa hoàn thiện nhưng anh rất thích vì nó đẹp, sang trọng, dễ thương, có ý nghĩa. Anh tu từ hồi nhỏ nên lúc xây mộ cho em đã lên sẵn ý tưởng làm nóc mộ như một mái chùa, anh sẽ thực hiện ý tưởng này. Em nổi tiếng với vai Lan trong vở Chuyện tình Lan và Điệp nên anh sẽ in ở mộ hai bức hình, một bức hình là cô Lan, một bức hình là em. Anh để hai bức hình ở hai bên, ở giữa là hình bông sen. Anh rất hãnh diện về em khi em là một nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến. Em đã làm được những điều mà nhiều người phải mơ ước, mong muốn. Em phải thực sự tài năng, sống đạo đức thì mới nhận được diễm phước đó".

Nghệ sĩ Thanh Điền không khỏi xúc động khi đến thăm mộ vợ - Ảnh: Chụp màn hình Trước di ảnh của người vợ quá cố, nghệ sĩ Thanh Điền nghẹn ngào: "Thậm chí, đến cả anh cũng không biết có được như em không. Anh chỉ biết cố gắng để làm sao được như em, được khán giả thương, nhớ và nhắc tới tên mình. Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết sức. Dù tuổi anh đã già nhưng anh vẫn cố gắng sống thật tốt để được khán giả yêu thương hơn. Em đã dặn anh dù thế nào cũng phải vui, phải đẹp vì mình là người của công chúng. Anh mãi nhớ lời dặn này.Vì thế nên lúc nào anh cũng phải chỉn chu, từ cách ăn nói tới cách hát, cách diễn, cách sống. Mỗi khi bước ra sân khấu, anh đều cố gắng hoàn chỉnh nhất có thể".

Chuyện tình của Thanh Điền và Thanh Kim Huệ khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Vừa nói, nghệ sĩ Thanh Điền vừa bật khóc và hát một vài câu vọng cổ. Tâm sự xong, ông lủi thủi đứng dậy, lặng lẽ lấy tay lau ảnh Thanh Kim Huệ, chỉnh lại vị trí ảnh. Ông tâm sự: "Đối diện với khán giả, anh cũng luôn giữ tư cách của một nghệ sĩ chuẩn mực để được khán giả ái mộ. Dù em đã nằm xuống đây nhưng anh sẽ luôn đến thăm em. Cứ mỗi khi anh nhớ em, anh lại ra mộ thăm em rồi ngồi xuống trò chuyện cùng em như thế này". Sau khi bộc bạch những kỷ niệm, khoảnh khắc bên bà xã của mình suốt mấy chục năm qua, ông lại đứng lặng một lúc, cúi đầu nhìn chăm chú vào ảnh vợ với ánh mắt tình cảm, tiếc nuối và hoài niệm, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động và xót xa.

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