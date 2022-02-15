Cuối cùng Lan Ngọc cũng chịu lộ diện mạo của 'tình tin đồn', hóa ra là nhân vật cực quen mặt!

"Người ấy" được Lan Ngọc công khai trong ngày Valentine là gương mặt quá quen thuộc với fan.
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Hưởng ứng ngày lễ Tình nhân như các cặp Vbiz khác, tối muộn ngày 14/2, Lan Ngọc bất ngờ công khai hình ảnh cũng đang hẹn hò với chàng trai lạ như bao cặp tình nhân khác. Trên trang cá nhân, nữ diễn viêm hào hứng chia sẻ: "Anh Nghĩa qua dắt đi coi phim, bớt cô đơn rồi".
Nam chính xuất hiện bên cạnh Lan Ngọc tưởng ai xa lạ hóa ra là gương mặt vô cùng quen thuộc đối với fan của Lan Ngọc. Đó không ai khác chính là bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng (Dr. Chuột) - người chung công ty quản lý với nữ diễn viên.
Được biết, những ngày qua, Lan Ngọc thường bị trêu rằng đang hẹn hò với "anh Nghĩa" chỉ vì một lần "Ngọc nữ" bị lẹo lưỡi, phát âm nhầm trong chương trình gameshow. Chính vì thế, trong những bài đăng gần đây, nữ diễn viên cũng thường xuyên lầy lội hùa theo đồng nghiệp và fan réo gọi "anh Nghĩa" xuất hiện.
Trước đó, Dr. Chuột cũng chính là nhân vật từng khiến netizen không khỏi tò mò trong bức ảnh Lan Ngọc mượn bờ vai "người lạ ơi" để công khai tạm người yêu khi hay tin Minh Tú sắp lấy chồng.