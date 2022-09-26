Elly Trần từ 'biểu tượng nóng bỏng nhất Vbiz' đến hot mom triệu người mê

Hiện tại, dù đã là "bà mẹ 2 con" nhưng Elly Trần luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ với nhan sắc xinh đẹp cùng body nuột nà như gái đôi mươi.

Trước đây, Elly Trần nổi tiếng với sắc vóc gợi cảm, nóng bỏng còn giờ đây, cô thu hút mọi người bởi có là mẹ đơn thân của cặp công chúa, hoàng tử nhí lai Tây xinh như thiên thần. Nữ diễn viên cho biết đã kết thúc hôn nhân với người chồng Tây giấu mặt từ năm 2020. Hiện tại nữ diễn viên đang tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực để có nền tài chính tốt, chăm sóc, nuôi nấng cho hai con của mình. Hai bé càng lớn càng có nhiều nét thanh tú, xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh thừa hưởng từ mẹ. Kể từ thời điểm còn là một “hot girl”, Elly Trần đã nhiều phen khiến công chúng nghẹt thở bởi vóc dáng quá đỗi bốc lửa với vòng 1 căng đầy và làn da trắng sáng không tỳ vết. Ở thời điểm năm 2009, ít có một nghệ sĩ nào của Việt Nam lại nổi tiếng rộng rãi ở cả các nước khác trong khu vực châu Á như Elly Trần. Cô được mời đi làm việc tại nhiều nơi, đặc biệt là tại thị trường Thái Lan.

Hình ảnh Elly Trần chụp cho một tạp chí Thái Lan. Hình ảnh của cô trên tạp chí Nhật Bản. Ngoài công việc người mẫu, Elly Trần cũng là một diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cô bắt đầu đóng phim vào năm 2010 và bộ phim đầu tay mang tên That Sounds Good - Rao Song Sam Khon đây là bộ phim Thái Lan. Năm 2011, nữ diễn viên tham gia 4 bộ phim nhưng trong đó nổi bật nhất là Khát vọng thượng lưu. Cũng chính bộ phim này đã mang đến cho Elly Trần giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại Liên hoan phim Cánh Diều Vàng.

Elly Trần cũng là một diễn viên trong phim "Bóng ma học đường". Từng là một hot girl đình đám, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Elly Trần bỗng nhiên trở nên yên ắng hơn, một thời gian sau thông tin nữ diễn viên sinh con đầu lòng xuất hiện trên mạng xã hội khiến ai nấy cũng bất ngờ. Ngay từ nhỏ hai nhóc tỳ đã được nằm hẳn trong danh sách những em bé cực đáng yêu xinh xắn của sao Việt. Cả hai đều được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ và lai từ người bố ngoại quốc, với mái tóc hoe vàng, mềm mại, làn da trắng tuyết cùng vẻ phúng phính đáng yêu đã làm công chúng "đổ gục". Hình ảnh của cô cùng 2 con, bé Cadie và Alfie. Sau khi có 2 em bé, người đẹp sinh năm 1987 ít hoạt động hẳn. Tuy nhiên, mỗi lần có dịp hội ngộ, cô luôn khiến công chúng bất ngờ bởi sắc vóc mặn mà và rực rỡ. Làn da trắng ngần không tì vết của cô cũng là điểm đặc trưng làm nên tên tuổi của bà mẹ 2 con. Dù đã là mẹ hai con nhưng Elly Trần vẫn mang nhan sắc tựa "thần tiên tỷ tỷ". Elly Trần sở hữu body nóng bỏng "vạn người mê". Nữ diễn viên xinh đẹp, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Dù đã hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài nhưng Elly Trần vẫn có sức ảnh hưởng và vị trí không nhỏ trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, từ yêu quý cô hot girl táo bạo, thẳng thắn trong hoạt động nghệ thuật, giờ đây, khán giả lại càng yêu quý bà mẹ trẻ xinh đẹp cùng những khoảnh khắc đáng yêu, hạnh phúc, đôi khi là “dở khóc dở cười” của cô bên hai con của mình. Nhan sắc của Elly được đánh giá ngày càng thăng hạng, mang thêm vẻ dịu dàng, đằm thắm, quyến rũ, thu hút ở một người phụ nữ trưởng thành.

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