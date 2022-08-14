Elly Trần nhắn nhủ đầy tình cảm và xúc động đến Hoài Lâm sau livestream tiều tuỵ, nói năng lan man của đàn em

Sao Việt 14/08/2022 09:14

Elly chia sẻ dù không quen biết Hoài Lâm nhưng vẫn dành cho anh những lời động viên đầy tích cực.

Mới đây, trên trang cá nhân của Elly Trần đã đăng tải đoạn clip sau khi cô xem được livestream nói năng lan man của Hoài Lâm.

Trong đoạn clip, cô chia sẻ đến một bộ phận khán giả bình luận công kích Hoài Lâm rằng: "Đối với người từng trải qua trầm cảm như tôi thì tôi đánh giá khách quan và chủ qua là em ấy đang liên quan đến nhiều thứ. Nên mọi người nếu nói những lời động viên khích lệ thì xin mọi người đừng bình luận độc hại. Có những thứ mọi người chỉ bình luận cho vui nhưng nó mang sự sát thương rất lớn cho người phải nhận".

Elly Trần nhắn nhủ đầy tình cảm và xúc động đến Hoài Lâm sau livestream tiều tuỵ, nói năng lan man của đàn em - Ảnh 1
Elly Trần quay video gửi đến Hoài Lâm

Elly Trần không quên nhắn nhủ đến Hoài Lâm: "Chị mong em vững tin, mạnh mẽ và lạc quan, cứ coi như nó là cái oan yên mà em phải nhận, rồi mình đi tiếp thôi, sống cuộc sống của mình thôi, đừng để nó dìm chết em".

Được biết, trước đó, trong livestream của mình, Hoài Lâm khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng với dáng vẻ tiều tuỵ, hai mắt thâm quầng, nói lan man, khó hiểu trong livestream. Cụ thể, anh chàng đã nói như sau: "Nếu cho mình những điều ước thì chiều nay cho mình xổ số đầu trúng ngay cái đầu... Nhưng mà mọi người lúc nào cũng dâng hiến còn Lâm thấy Lâm bị vấp nhiều, mọi người ai cũng mạnh dạn... Mà Lâm từng bị Lâm biết... Tôi biết mọi người hiểu tôi mà... Tôi ngủ tôi cũng mở kinh để nghe...".

Elly Trần nhắn nhủ đầy tình cảm và xúc động đến Hoài Lâm sau livestream tiều tuỵ, nói năng lan man của đàn em - Ảnh 2
Hình ảnh Hoài Lâm ngủ gục, nói lan man trên livestream khiến cộng đồng mạng lo lắng. 

Người hâm mộ sau khi theo dõi buổi livestream hôm đó không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của Hoài Lâm. Rất nhiều fan gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp, đồng thời mong muốn được thấy anh trên sân khấu biểu diễn sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận công kích đầy toxic nhắm đến anh, nói những câu từ làm tổn thương người nghe. 

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