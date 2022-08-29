Ba cái tên hot girl Việt sở hữu nhan sắc và phong cách vươn tầm thế giới là ai?

Bước chân vào showbiz, Khả Ngân là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Gần đây, mỹ nhân thành công trong phim truyền hình VTV "11 tháng 5 ngày".

Năm 2012, hình ảnh Khả Ngân đang ngồi trong phòng tập boxing đã gây chú ý cộng đồng mạng. Với gương mặt khả ái, vẻ đẹp trong trẻo, thông tin của mỹ nhân không những được dân mạng trong nước tìm kiếm mà ngay cả truyền thông quốc tế. Bộ ảnh boxing gây sốt đã giúp Khả Ngân được trở nên nổi tiếng, qua đó giúp cô bước chân vào giới showbiz.

Được biết, Khả Ngân từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á năm 2019, có tên trong đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới cùng năm 2020 do một tạp chí quốc tế bình chọn. Nàng hot girl ngày nào theo đuổi phong cách năng động, quyến rũ với sự thay đổi đa sắc màu và trưởng thành theo năm tháng. Cô được nhận xét quyến rũ vừa độ, không gây phản cảm với người nhìn.

Dương Minh Ngọc

Dương Minh Ngọc được mệnh danh "nữ hoàng lookbook" khi hợp tác chụp mẫu với nhiều thương hiệu thời trang trong nước - Ảnh: Internet

Dương Minh Ngọc là một hot girl sở hữu gương mặt lai, và nụ cười tỏa nắng. Cô nàng được nhiều người ví là bản sao của hot girl Khả Ngân, hay được ví là Kim Tae Hee Việt Nam. Mỹ nhân được biết đến khi tham gia MV "Yêu em rất nhiều" của nam ca sĩ Hoàng Tôn. Trong MV này, Minh Ngọc đóng vai nữ chính cùng nam chính là Hoàng Tôn. Cả hai đã có những phân cảnh vô cùng lãng mạn, khiến cư dân mạng dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò.

Được biết, Dương Minh Ngọc là hot girl Việt từng lọt top bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020, do một tạp chí của Mỹ bình chọn. Hot girl này được mệnh danh "nữ hoàng lookbook" khi hợp tác chụp mẫu với nhiều thương hiệu thời trang trong nước.

Ở độ tuổi trưởng thành, Dương Minh Ngọc đã sở hữu sắc vóc đầy cuốn hút với chiều cao 1m7 nổi bật, gương mặt xinh đẹp như hoa hậu không lẫn vào đâu được. Với lợi thế ngoại hình xinh đẹp, Dương Minh Ngọc đang là cái tên được nhiều nhãn hàng mời chào quảng cáo, hợp tác.

Thảo Nhi Lê

Sự gợi cảm trong trang phục được Thảo Nhi Lê lựa chọn kỹ càng nên luôn thu hút trước công chúng - Ảnh: Internet

Thảo Nhi Lê sống ở Đức từ nhỏ nhưng hiện tại đang sống ở Việt Nam. Cô là một trong những thành viên nổi bật của hội con nhà giàu Việt Nam. Mỹ nhân được biết đến là một người mẫu, blogger nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hot girl còn được biết đến khi từng có chuyện tình yêu với Huy Trần. Hiện tại, cả hai đã chia tay, Huy Trần đã kết hôn với Ngô Thanh Vân, còn mỹ nhân đang hẹn hò với một người khác.

Được biết, Thảo Nhi Lê từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do một tạp chí bình chọn năm 2020. Gần đây nhất, cô đạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Thảo Nhi Lê là một người mẫu nội y, nhà thiết kế thời trang. Thế nên, sự gợi cảm trong trang phục được cô lựa chọn kỹ càng nên luôn thu hút trước công chúng. Dù đời thường hay đi sự kiện, cô gái được mệnh danh là rich kid này luôn chọn thiết kế tôn dáng triệt để.